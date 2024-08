Milan in crisi, intervento netto di Cardinale: l’esito del faccia a faccia con Fonseca

Milan news, i primi due risultati in campionato hanno portato a un incontro tra il tecnico e il patron del club, ora serve la svolta.

In casa Milan l’inizio ufficiale della stagione non è andato come sperato. Un solo punto raccolto tra Torino e Parma e un’identità di gioco mancante. Quattro gol subiti in due match, decisamente troppo per una squadra che punta alle posizioni alte di classifica. Tra i tifosi sono già sorti diversi malumori e per questo è importante che la squadra torni a vincere il prima possibile. Il prossimo impegno sarà la trasferta di Roma contro la Lazio, in programma sabato 31 agosto alle 20:45.

Fonseca dovrà quindi utilizzare questi giorni per trovare la chiave ai problemi della sua squadra. Un inizio di campionato così negativo non si vedeva dal 2011 quando il Diavolo, come ad oggi, ottenne un solo punto in due partite. La speranza all’interno della dirigenza e tra i supporter rossoneri è che arrivi una svolta già dalla prossima partita, anche perché l’ennesimo risultato negativo potrebbe già portare a un notevole distacco con le dirette concorrenti. Proprio per questo motivo, nella giornata di ieri, è arrivato il faccia a faccia tra Fonseca e Cardinale.

Milan: fiducia ad allenatore e giocatori, ma serve la svolta

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un lungo incontro tra il patron del Milan Gerry Cardinale e il tecnico Paulo Fonseca. Il proprietario del club, in Italia per altri impegni, si è confrontato a lungo con l’allenatore e la dirigenza per comprendere le cause della falsa partenza rossonera. È stata ribadita la fiducia al 51enne portoghese e a tutta la squadra, ma al contempo ai piani alti si aspettano uno sforzo maggiore da parte di tutti. Sotto la lente d’ingrandimento il modo di giocare della squadra e un assetto difensivo poco solido.

Nelle prime due partite di campionato il Milan ha lasciato spazi agli attaccanti avversari, che hanno approfittato delle praterie lasciate dalla linea difensiva rossonera. Attualmente l’assetto offensivo voluto da Fonseca non ha portato ai risultati sperati e a questo problema si aggiunge anche un possesso di palla sterile, che sembra non portare a benefici in fase offensiva.

Si è parlato però anche dell’apporto dei giocatori, soprattutto dei veterani. Si chiede di più a Theo Hernandez (che a Parma sembrava quasi svogliato) e a Leao, passando per Calabria e Loftus Cheek, che in queste uscite sono apparsi decisamente in difficoltà. La strada è ancora lunga ma se si vuole rialzare la testa c’è bisogno che anche i giocatori cambino registro. Insomma, si attende una svolta, che si spera possa già arrivare contro la Lazio.