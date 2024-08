Milan, interviene Ibrahimovic: lo svedese lancia un chiaro messaggio alla squadra

Zlatan Ibrahimovic ha deciso di intervenire in gamba tesa dopo la sconfitta del Milan a Parma: lo svedese ha voluto mettere le cose in chiaro con la squadra di Fonseca.

La stagione calcistica del Milan è iniziata in salita sotto la guida di Paulo Fonseca, con prestazioni che hanno lasciato molto a desiderare. Dopo un deludente pareggio per 2-2 a San Siro, la squadra rossonera ha subito un’inaspettata sconfitta per 2-1 al Tardini di Parma. La partita contro il Parma ha scosso non solo i tifosi, ma anche l’ambiente all’interno del club, suscitando preoccupazioni sul futuro della stagione. Sebbene il Parma non fosse un avversario da sottovalutare, il Milan aveva mostrato segnali di miglioramento durante gli allenamenti a Milanello, che avevano fatto sperare in una prestazione diversa.

È in questo contesto che Zlatan Ibrahimovic, recentemente ritiratosi dal calcio giocato, ha assunto un nuovo ruolo da dirigente all’interno del Milan. Insieme al direttore tecnico Geoffrey Moncada, l’ex attaccante svedese è diventato una figura di riferimento nello staff dirigenziale del club. La sua presenza a Parma, in veste di dirigente, non è passata inosservata, soprattutto per il suo impegno pre-partita. Tuttavia, è stato nel post-partita che Ibrahimovic ha davvero fatto sentire il suo peso.

Ibra lancia un messaggio preciso alla squadra dopo il ko di Parma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la sconfitta contro il Parma, lo spogliatoio del Milan era in uno stato di desolazione. Un risultato così negativo non era atteso, e la delusione tra i giocatori era palpabile. In questo momento di difficoltà, Ibrahimovic è sceso negli spogliatoi per affrontare direttamente la squadra. Anche se non è la prima volta che lo svedese si rivolge al gruppo, questa volta il tono e il messaggio sono stati particolarmente significativi.

Contrariamente al suo solito approccio caratterizzato da urla e discorsi accesi, Ibrahimovic ha scelto un atteggiamento più pacato ma altrettanto deciso. Nonostante la calma apparente, le sue parole non sono state di comprensione o giustificazione della sconfitta. Anzi, secondo La Gazzetta dello Sport, il suo discorso è stato chiaro e diretto: il talento nella squadra c’è, così come il potenziale, ma ciò che manca è un cambio di mentalità, uno “switch” mentale necessario per evitare che la stagione prenda una piega negativa già nelle fasi iniziali.

Ibrahimovic ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento diverso, ribadendo che un ulteriore passo falso non sarebbe più accettabile. La sua esperienza da motivatore, maturata durante la sua lunga carriera, gli ha permesso di comprendere quanto sia cruciale un forte spirito di squadra in momenti come questi. E proprio su questo aspetto ha voluto lavorare, cercando di infondere fiducia nei giocatori e spingerli a reagire.