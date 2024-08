Milan, Kalulu ha detto no alla Juve: svelato il motivo

I rossoneri sono concentrati sulle cessioni degli esuberi, lo stesso Fonseca ha dichiarato che dopo l’acquisto di Fofana ci saranno solo cessioni.

Il Milan ha improntato questo calciomercato su acquisti specifici, giocatori mirati e fortemente voluti dal neo tecnico Paulo Fonseca. L’allenatore ex Roma e Lille non è stato accolto al meglio dai tifosi del Diavolo ma piano piano sta acquisendo la fiducia dei rossoneri più sfegatati.

La sua schiettezza in conferenza e l’esperienza internazionale dei calciatori presi lo sta facendo rivalutare da buona parte della tifoseria, questa sera il Milan esordirà in campionato con nuove consapevolezze. Affrontare il Torino sarà subito un buon test per i ragazzi di Fonseca, il Diavolo spera di poter fare affidamento su Kalulu dalle prossime partite visto che per questa non sarà convocato causa mercato.

Kalulu rifiuta la Vecchia Signora, le ultime

Negli ultimi giorni si è palesato il forte interesse della Juventus di Thiago Motta per Pierre Kalulu. L’interessamento è scaturito dall’affare saltato per Todibo, dopo un centrale francese Giuntoli ne ha cercato un altro: Kalulu. Il Milan ha fatto il prezzo per il difensore che con l’arrivo di Pavlovic non sarà titolare e i bianconeri si sono resi disposti a pagare il cartellino. Il classe 2000 ha accettato la Juventus inizialmente, con lo scopo di giocare come titolare nella squadra di Thiago Motta ma qualcosa pare essere cambiato nelle ultime ore.

Il calciatore ha partecipato alla grande annata del Milan dello scudetto, risorto dalle ceneri con Pioli dopo una serie di anni oscuri. Realizzando una serie di cleen shit considerevole, segnando anche una rete nella gara contro l’Empoli a San Siro. È stato a sua volta fautore del 19esimo scudetto della storia del Diavolo e potrebbe clamorosamente rimanere per provare ad agguantare la seconda stella e raggiungere i cugini.

Stamane Franco Ordine su Il Giornale parla della trattativa tra Kalulu e la Juventus spiazzando ambe le tifoserie. Queste le sue parole: “Particolare curioso da aggiungere sul tema mercato il no sorprendente di Kalulu al trasferimento alla Juve dopo il colloquio telefonico avuto con Thiago Motta. Il difensore francese ha saputo che non sarebbe stato titolare a Torino e allora ha scelto di restare al Milan e a Milano dove evidentemente non si trova maluccio”.

I due club hanno trovato da qualche giorno un accordo per il trasferimento a Torino di Kalulu, il quale invece non è mai stato convinto del tutto di andare a giocare nella formazione bianconera. “