Milan, la cessione è anche ufficiale: arriva l’annuncio

Il Milan ha ufficializzato una cessione proprio in questi minuti: il giocatore lascia i rossoneri in prestito

Dopo il passaggio di Kalulu alla Juventus, il Milan ha annunciato in questi minuti un’altra cessione.

Tommaso Pobega ieri ha svolto le visite mediche a Bologna e, dopo il solito iter burocratico, ha firmato il contratto che lo legherà agli emiliani.

L’ufficialità è arrivata poco fa sul sito ufficiale dei rossoneri: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC“.

Pobega al Bologna, formula e cifre: tutti i dettagli

La trattativa fra il Milan e il Bologna per Pobega è nata poco tempo fa e si è chiusa rapidamente.

Il giocatore non rientrava più nel progetto tecnico rossonero, tant’è che Fonseca lo aveva spedito in tribuna per la prima di campionato contro il Torino.

Vincenzo Italiano decisivo per il suo arrivo: i due hanno condiviso l’esperienza allo Spezia dove il centrocampista fece molto bene sia in termini di prestazioni che numeri.

Si trasferisce al Bologna in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La stessa formula dell’affare Saelemaekers dello scorso anno, ma stavolta il Milan spera che possa andare diversamente.

Occasione importante per Pobega che potrà giocare anche la Champions League.