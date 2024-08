Milan, la Curva Sud suona la carica: il messaggio sui social indirizzato alla società

Il Milan è pronto per iniziare la propria stagione. Domani ci sarà il Torino e la Curva Sud è veloce a tornare sugli spalti.

La squadra rossonera domani esordirà in campionato contro il Torino. C’è molta curiosità infatti attorno a quello che sarà questo nuovo Milan forgiato da Paulo Fonseca. Le partite del pre-campionato fanno ben sperare tutti i tifosi e questo campionato si preannuncia già combattutto con l’Inter ancora in pole position, il Napoli, la Juve e la Roma pronte poi a dare sfida.

Domani tornerà attore protagonista anche la Curva Sud. Difatti il tifo organizzato rossonero non ha mai perso tempo nel far sentire la propria voce verso le scelte della società. Domani a San Siro la Curva può tornare a tifare fedelmente i colori rossoneri e con un messaggio su Instagram è Luca Lucci, esponente degli ultras milanisti, a dare la buona fortuna e suonare anche la carica in favore della propria squadra commentando anche il momento del Milan sul mercato.

La Curva Sud c’è, il messaggio sui social verso il club

La Curva Sud si è fatta spesso sentire già dalla conslusione del campionato scorso verso la società. Il tifo organizzato chiedeva al club, in questa estate, di fare movimenti concreti mirati a migliorare la squadra, senza realizzare dei downgrade. Oggi è stato Luca Lucci su Instagram a suonare la carica per quella che sarà la nuova stagione del Milan. Non mancano i commenti sul mercato e sulle scelte della sirigenza, il messaggio sui social:

Finalmente è giunto il momento di far parlare il campo ma soprattutto è giunto il momento di tornare sugli spalti a sostenere incessantemente e difendere il nostro amato Milan. Si riparte: è tempo di Curva Sud , è tempo di Milanismo ed è tempo di ovunque andrai io ti seguirò! Un mercato non ancora concluso ma che, senza alcun dubbio, da parte della dirigenza ha dato seguito alle parole: acquisti mirati e di sostanza e nessuna cessione dei big. Un mercato che ha un solo obiettivo: tornare ad essere protagonisti! Manca qualcosa? Forse sì, siamo insaziabili ed innamorati e per noi forse mancherà sempre un qualcosa, sempre!! Ma ora tocca alla squadra e al nostro nuovo mister dimostrare, giocare e convincere per vincere. Il campo è sovrano e lo sarà sempre! Affrontiamo insieme questa ennesima stagione. Forza lotta amore nostro. Avanti curva sud.

Così la storica Curva rossonera augura buona fortuna al proprio Diavolo.