Milan, la trattativa per Scuffet si complica: Furlani valuta un’altra pista

Non arrivano segnali incoraggianti per l’operazione Scuffet: il Milan starebbe pensando ad un’altra soluzione.

L’infortunio alla mano di Marco Sportiello ha obbligato il Milan a mettersi al lavoro anche sul mercato dei portieri, andando alla ricerca del vice ideale di Mike Maignan. Tra gli estremi difensori che la società rossonera starebbe tenendo in considerazione c’è anche Simone Scuffet, giocatore classe 1996 di proprietà del Cagliari.

L’operazione però non avrebbe preso la giusta direzione, a rivelarlo è stato il quotidiano La Gazzetta dello Sport. Il Milan avrebbe individuato Scuffet come primo obiettivo per la porta, ma le pretese da parte del club sardo e dello stesso giocatore avrebbero messo un freno ai desideri della società rossonera.

La trattativa per Scuffet può arenarsi: il Milan tiene caldo un altro profilo

L’operazione per Scuffet potrebbe tramontare dopo le condizioni imposte dal Cagliari e dal giocatore stesso. Il Milan stava lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 2 milioni di euro, ma sia la società rossoblù che il portiere ex Udinese avrebbero frenato le intenzioni della dirigenza imponendo il trasferimento a titolo definitivo.

Dopo quanto emerso dalla volontà del Cagliari e di Scuffet, Giorgio Furlani avrebbe vagliato una nuova pista per la porta. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, nonché esperto di calciomercato, il Milan starebbe riflettendo su una nuova idea, ovvero Consigli dal Sassuolo.

Alla società rossonera sarebbe stato proposto Andrea Consigli come sostituto di Sportiello, attuale estremo difensore del Sassuolo. L’esperto portiere si sarebbe dimostrato non di grandi pretese, dando disponibilità al club lombardo per un contratto fino al 2025. Il Milan starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi Consigli, consapevole dell’esperienza dell’estremo difensore 37enne nel campionato di Serie A.

Dopo la retrocessione in B con il Sassuolo, Consigli vorrebbe cambiare area andando alla ricerca di nuovi stimoli, ma anche di una squadra che faccia la massima serie. Garanzie che può dargli di certo il Milan, società con la quale firmerebbe quello che potrebbe diventare il suo ultimo importate contratto della carriera. E dopo l’affare che porterebbe un nuovo portiere in rossonero, il Milan valuta anche l’uscita probabile di Adli, voluto ora dalla Premier League per poter monetizzare e dare nuova forza al mercato in entrata dato che la dirigenza vuole continuare a costruire una rosa competitiva dopo le prime ottime uscite della squadra di Fonseca.