Milan, le ultime dal New Jersey: nuovo infortunio per Fonseca

Le ultime dal ritiro in New Jersey del Milan le riporta Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport. Stop per un rossonero. Tutti i dettagli.

Il Milan sta continuando la sua preparazione alla nuova stagione. La squadra è divisa in due parti, non eque. In New Jersey, negli States, si trovata gran parte del gruppo insieme all’allenatore Paulo Fonseca. A Milanello, invece, sono arrivati oggi i Nazionali e il nuovo acquisto Strahinja Pavlovic. Questi si alleneranno nei prossimi giorni a Carnago, in attesa del rientro della squadra in Italia. Ma andiamo negli USA, dove il Milan si allena giornalmente sotto la guida e i consigli del nuovo tecnico portoghese.

È vero che è troppo presto per meravigliarsi, ma il Diavolo nelle due amichevoli della tournée americana in corso ha fatto vedere grandi cose e ottimi spunti di miglioramento. Lo dimostrano i risultati, con la vittoria sul Manchester City per 3-2 e quella contro il Real Madrid per 1-0. Presto per gasarsi certo, ma è evidente come le idee di Fonseca stiano cominciando a fare il loro corso. Adesso, il Diavolo è atteso dall’ultimo friendly match della tournée, quello contro il Barcellona.

La gara andrà in scena mercoledì 7 agosto alle ore 1.30 di notte (fuso italiano). I rossoneri si stanno preparando a quest’altro big match amichevole ma mancherà forse il centrocampista che ha rimediato un infortunio. Le ultime le riporta Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport.

Milan, Leao si scalda per l’esordio

Il giornalista della rosea riferisce che Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo. Difatti, dopo essere arrivato negli USA dalle vacanze post-Europeo, si era allenato a parte insieme ad Okafor e al resto degli infortunati. Giocherà indubbiamente nella gara di mercoledì contro il Barcellona. La maggioranza dei tifosi non vede l’ora di vederlo in azione. Da sottolineare anche il ritorno in gruppo di Yacine Adli quest’oggi. Il centrocampista francese aveva dato forfait contro il Real Madrid ma è tornato ad allenarsi regolarmente.

Chi invece non ha preso parte all’allenamento coi compagni è Ismael Bennacer. Infortunio per l’algerino, ma di lieve entità. L’ex Empoli ha svolto un lavoro personalizzato quest’oggi a causa di una contusione. Se ci sarà o meno contro il Barcellona lo potremo sapere solo nei prossimi giorni. Chi invece ha lasciato il ritiro sono Bakoune e Nasti, i quali hanno raggiunto l’Italia per unirsi al Milan Futuro come da pronostico. Restano ai box Sportiello e ovviamente Florenzi.