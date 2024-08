Milan, Leao stupisce tutti dopo la sconfitta: il suo messaggio ai tifosi

Rafael Leao ha lanciato un messaggio sui social dopo la sconfitta a Parma. Il rossonero ha stupito tutti con le sue parole.

Delusione e amarezza per il Milan dopo la sconfitta contro il Parma al Tardini. Uno stupore negativo ha avvolto la squadra rossonera e Paulo Fonseca. Non ci si aspettava un tale inizio horror dopo quanto di buono si era vista nelle amichevoli pre-stagionali. Eppure, questo Milan fa troppo fatica, soprattutto a livello difensivo. Chi ha deluso più di tutti nella gara giocato ieri è Rafael Leao. Il portoghese ha ancora mostrato dei limiti non tanto tecnici, quanto di visione di gioco. È stato facile capire come il secondo gol degli avversari, quello che ha sancito la sconfitta, sia nato da un errore di lettura di Leao.

L’attaccante avrebbe potuto servire Pulisic, vicino e libero, ma ha preferito osare con un passaggio alto per cercare il compagno nella sponda opposta. I cambi gioco sono certamente utili e produttivi, ma Leao ha carato male il lancio e la palla è stata intercettata dall’avversario per un contropiede fatale. Nel corso della gara, poi, il portoghese si è reso protagonista dopo il gol del momentaneo pareggio di Pulisic. L’assist è stato proprio di Rafa che poi si è rivolto verso la tifoseria milanista zittendo qualcuno e creando un certo scompiglio.

Leao ha lanciato un messaggio sui social successivamente, spiegando il gesto ma anche l’errore sul gol del Parma. Parole che hanno stupito tutti i tifosi.

Leao non ci sta: “Continuerò a rischiare”

Attraverso una storia su Instagram, Rafael Leao ha spiegato che il gesto dopo il gol di Pulisic non era affatto rivolto alla tifoseria rossonera. Si è espresso così l’attaccante: “Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud, perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta. Onoriamo questa maglia dall’inizio alla fine di ogni partita”.

Chiaro il messaggio di Leao, che poi, sull’errore commesso, non si è tirato indietro. Anzi, ha fatto ben capire che non si pente dell’azzardo fatto: “Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata, ora è tempo di concentrarmi sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi”.