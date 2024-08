Milan, l’ex rossonero elogia Camarda: il paragone è da brividi

Pioggia di elogi per il baby fenomeno del Diavolo: Francesco Camarda.

I rossoneri hanno portato all’attenzione di tutt’Europa due giovani parecchio interessanti, Francesco Camarda e Mattia Liberali. Il Diavolo vuole farli crescere ma la dirigenza ritiene comunque che sia troppo matura metterli in prima squadra come pianta stabile. Per cui il Milan andrà a prendere un altro centravanti quest’estate per non trovarsi impreparata in campionato.

L’ex leggenda del Milan, Alessandro “Billy” Costacurta, è stato intervistato sulle colonne di SportWeek nel corso dell’ultimo weekend e ha avuto modo di aprire una seria parentesi sul grande valore di Francesco Camarda.

“Mi ricorda Inzaghi”, Costacurta incorona Camarda

Billy Costacurta continua a seguire il Milan in maniera assidua e ha saputo esprimere al meglio il suo pensiero sul classe 2008 che ha esordito in Serie A in questa stagione.

Io seguo molto il calcio giovanile, e ribadisco: non ho mai visto uno tanto forte alla sua età. Mai visto. Cosa mi colpisce di lui? I movimenti fuori e dentro l’area. Ha una spiccata capacità di liberarsi dal marcatore. È una cosa che hai dentro, nessuno te la può insegnare. È istinto puro.