Milan, Liberali ha conquistato tutti: deciso il suo futuro, tifosi spiazzati

Mattia Liberali ha conquistato tutti nel corso di questa fase pre-stagione. Il Milan ha scelto il suo futuro. Tifosi spiazzati!

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca si sta ben comportando in questa preparazione alla prossima stagione. Dopo l’amichevole contro il Rapid Vienna, così così e pareggiata per 1-1, il Diavolo ha iniziato a mostrare segnali molto positivi dal campo nella tournée americana che è in corso. Nelle due amichevole disputate sin qui, quella contro il Manchester City e contro il Real Madrid, sono arrivate due vittorie stupefacenti. Ma lo stupore non è derivato soltanto dal risultato, quanto dai principi di gioco osservati. E in tutta questa positività chi è saltato davvero all’occhio, oltre a Samuel Chukwueze, è stato il giovanissimo Mattia Liberali.

Centrocampista classe 2007, Liberali ha dimostrato guizzi da gigante nonostante abbia solo 17 anni. Titolare contro il Rapid Vienna, subentrato contro il City e infine titolare ancora una volta contro il Real. Quello che ha fatto vedere ha spiazzato davvero i tifosi, adesso più consapevolI del talento di questo ragazzo. Contro i blancos ha fatto faville, servendo l’assist vittoria a Chukwueze per l’1-0.

Adesso, dopo che Liberali ha pennellato ogni campo in cui ha giocato con la Prima Squadra, ci si chiede quale sarà il suo futuro. Anche in virtù della frase pronunciata da Fonseca in conferenza stampa.

Milan, cessione per Liberali? Le ultime

“Gioca con coraggio ma dobbiamo pensarci, capire quello che sia meglio per lui, se andare a giocare dove può avere più spazio oppure restare qui, stare un po’ con noi e avere la possibilità di giocare per Milan Futuro” ha detto l’allenatore Fonseca in conferenza dopo la gara contro il Real. Una frase che ha preoccupato i tifosi, che temono adesso una cessione del giovane talento. Ma l’idea del Milan è completamente un’altra, come conferma calciomercato.com. Mattia ha un contratto col Milan sino al 2026, e il club ha tutta l’intenzione di proteggere e curare questo talento. Dunque, nessuna cessione, ma neanche l’approdo prematuro in Prima Squadra.

Liberali verrà gestito tra la Primavera e il Milan Futuro soprattutto. Ibrahimovic e il resto della dirigenza vogliono evitare che il grande talento del classe 2007 si bruci troppo in fretta se gettato nella mischia tra i grandi. Dunque, verrà protetto ma inizierà a confrontarsi con una categoria di maggiore livello e fisicità quale la Serie C. Non c’è fretta, ma Liberali, il Milan ne è sicuro, rappresenta il futuro florido della prima squadra rossonera.