Milan, lo scambio può saltare: stanno trattando con un altro club

Novità in casa Milan in vista del mercato, uno scambio importante potrebbe saltare a causa di un altro club. Di seguito sono riportate le ultime notizie sull’affare.

Dopo il pareggio in casa contro il Torino per 2 a 2, grazie ai gol di Morata e Okafor, il Milan scenderà in campo per la prima gara in trasferta oggi, sabato 24 agosto, alle ore 18.30 contro il Parma con l’obiettivo principale di portare a casa i tre punti della vittoria, nonostante l’assenza importante del nuovo acquisto Alvaro Morata a causa di un infortunio.

Nel frattempo, mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e la dirigenza del Milan lavora senza sosta in quanto vuole ancora migliorare e rendere più competitiva la rosa del nuovo allenatore Paulo Fonseca. La società è quindi concentrata soprattutto sul mercato in uscita dove alcuni giocatori sono pronti a fare le valigie e lasciare Milano, ma anche sul mercato in entrata.

Infatti, negli ultimi giorni non sono da escludere sorprese e possibili operazioni. Proprio per questo, continuano le voci su un possibile scambio con la Roma. Infatti, Nicola Zalewski potrebbe lasciare la Capitale in questo calciomercato nonostante abbia giocato titolare nella partita di esordio della Roma contro il Cagliari. Il Milan, quindi, sarebbe molto interessato al giovane giocatore.

Mercato Milan, lo scambio con Zalewski potrebbe saltare

Negli ultimi giorni si vociferava l’interesse del Milan sul giocatore giallorosso Zalewski. L’idea era quella di creare uno scambio con Saelemaekers. L’operazione consisterebbe in Zalewski in rossonero e Saelemaekers in giallorosso, più un conguaglio economico a favore del Milan. Secondo quanto riportato, però, dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Zalewski è corteggiato anche da un’altra squadra. Di seguito sono riportate le ultime novità sull’affare.

Uno dei prossimi giocatori a poter lasciare Trigoria, centro sportivo della Roma, è Nicola Zalewski. Oltre al Milan, con lo scambio con Saelemaekers, anche il PSV ha puntato gli occhi sul giocatore giallorosso.

La Roma valuta l’italo-polacco intorno ai 12 milioni di euro e il club olandese è disposto a soddisfare le richieste della squadra. Il giocatore, inoltre, è già stato informato dalla società di questo interessamento da parte del club di Eindhoven e si attende l’offerta ufficiale dall’Olanda.

Il centrocampista, classe 2002, è legato ai giallorossi con un contratto valido fino al prossimo giugno e vanta in Serie A due gol e tre assist in 73 presenze.