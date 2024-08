Milan, Morata si ferma: i tempi di recupero preoccupano Fonseca

Arriva una pessima notizia per il Milan di Paulo Fonseca: il tecnico perde uno dei suoi pilastri in vista dei prossimi due match.

C’è voglia di riscatto in casa Milan dopo il deludente pareggio casalingo ottenuto al debutto stagionale contro il Torino. La squadra rossonera ha ripreso gli allenamenti nel proprio quartier generale ieri, mettendo in campo intensità e tanta determinazione.

I ragazzi di Paulo Fonseca hanno messo nel mirino il secondo appuntamento di campionato, dove si vedranno impegnati allo stadio Ennio Tardini contro il Parma di Pecchia. La squadra rossonera tornerà sul palcoscenico della Serie A sabato alle ore 18:30. Match a cui non prenderà parte uno dei calciatori più importanti della rosa rossonera. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Alvaro Morata.

Brutta batosta per il Milan: Morata si ferma per infortunio

Il pareggio interno contro il Torino ha lasciato degli strascichi importanti, specialmente sul piano fisico. A farne le spese è stato quello che è il giocatore più rappresentativo di questo mercato rossonero, Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, è alle prese con un brutto problema muscolare.

I primi segnali preoccupati sono arrivati il giorno precedente di Milan-Torino, proprio questo motivo Fonseca avrebbe preferito preservare l’integrità fisica di Morata, tenendolo in panchina alla prima di campionato. Tuttavia, considerata la piega negativa che stava per prendere il match, il tecnico si è visto costretto a mandarlo in campo nonostante le condizioni non ottimali.

I tempi di recupero

L’attaccante spagnolo ha subito inciso con un gol alla sua prima gara in rossonero, contribuendo alla rimonta del Milan. Questo, però, gli è costato caro, andando incontro alla ricaduta. La mezz’ora disputata nella ripresa l’ha pagata a caro prezzo. Il problema muscolare terrà Alvaro Morata fuori dai giochi per almeno 3 settimane, se non di più, obbligandolo a restare ai box per i prossimi due match di campionato.

Il centravanti salterà anche le partite di Nations League con la Spagna, in programma il 5 e l’8 settembre. L’ex Juventus spera di tornare a disposizione di Fonseca per la sfida interna contro il Venezia, match che andrà in scena dopo la pausa nazionali (domenica 15 settembre). Qualora dovesse recuperare per la gara con i lagunari e la sua condizione non sia al top, Fonseca potrebbe anche decidere di non rischiarlo, dato nella settimana successiva è in programma la Champions e il derby con l’Inter. Maggiori informazioni sulle condizioni e sui tempi di recupero di Alvaro Morata arriveranno dopo gli esami strumentali a cui lo stesso spagnolo si sottoporrà a stretto giro.

Il peso dell’attacco di nuovo in mano a Jovic

Da capire se l’infortunio dell’esperto centravanti spingerà il Milan ad intervenire sul mercato per l’acquisto di un nuovo attaccante. Una riflessione più che lecita, considerate le poche garanzie da parte di Jovic. Insomma, il campionato è appena iniziato e Fonseca si trova subito a fare i contro con una grana non di poco conto, forse la peggiore che potesse avere dato che si tratta dell’attaccante principe del suo Milan. Quindi, per le gare contro Parma e Lazio, il tecnico portoghese dovrà fare affidamento sul solo Luka Jovic.

Sarà il centravanti serbo numero 9, unico di ruolo con Morata out, a farsi carico del peso dell’attacco rossonero, provando a trascinare il Diavolo verso la vittoria in due match che il Milan disputerà lontano dal caldo supporto del tifo di San Siro. Per ora, i presupposti non sono rassicurati, sopratutto dopo la prestazione poco convincente fornita dall’attaccante ex Fiorentina al debutto in stagione.