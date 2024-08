Milan News, dice sì all’offerta rossonera: l’affare può chiudersi in queste ore

Il giocatore ha detto sì all’offerta del Milan, di seguito sono riportate le ultime novità sull’affare che può chiudersi in queste ore.

Il Milan è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo l’inizio complicato che ha avuto in queste due giornate. Prima della pausa nazionale, i rossoneri hanno, infatti, in programma la partita contro la Lazio per domani sabato 31 agosto alle ore 20.45 all’Olimpico.

Nel frattempo, la società del Diavolo lavora senza sosta in questa ultima giornata frenetica di mercato dove proverà a chiudere l’ultimo paio di questioni rimaste ancora aperte e non solo. L’obiettivo della squadra rossonera è quella di creare un nuovo ciclo con il nuovo allenatore presente sulla panchina, Paulo Fonseca. Per poterlo fare, la dirigenza ha studiato un mercato, sia in entrata che in uscita, adatto al gioco che il tecnico rossonero vuole trasmettere in modo tale da riportare in alto la squadra migliorandola e rendendola ancora più competitiva.

Inoltre, in queste ultime ore di mercato, Ibrahimovic con Furlani e Moncada, lavorano anche sulle possibili sorprese last minute che sono sempre dietro l’angolo nell’ultimo giorno di mercato. Un esempio è la possibilità di vedere il centrocampista Adrien Rabiot in rossonero.

Novità in casa Milan, Rabiot come possibile ultimo colpo di mercato

Il centrocampista Adrien Rabiot ha deciso di concludere la sua avventura con la maglia bianconera dopo aver disputato l’Europa con la sua nazionale. Il suo contratto era scaduto il precedente 30 giugno e non ha accettato la possibilità di abbassarsi lo stipendio per rimanere a Torino e continuare a vestire la maglia bianconera. In questo momento, quindi, il giocatore francese è alla ricerca di una squadra da parametro zero e il Milan sarebbe ben disposto ad accogliere il giocatore per cercare di rafforzare il centrocampo. Di seguito sono riportate le ultime novità sul possibile affare secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Adrien Rabiot potrebbe essere l’ultimo colpo del calciomercato estivo del Milan in vista della stagione 2024/2025. Nelle ultime ore, infatti, il centrocampista francese avrebbe aperto all’ingaggio proposto dalla società rossonera. Per Rabiot, infatti, è stato messo sul tavolo delle trattative un quadriennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

Per poter affondare il colpo, però, Ibrahimovic deve prima sfoltire l’attuale rosa rossonera. Di conseguenza, il Diavolo tenterebbe l’affondo per Adrien Rabiot solo se dovesse partire uno tra Bennacer e Jovic. Le prossime ore, quindi, saranno decisive su questo fronte per provare a chiudere la sessione di mercato estiva del Milan con il botto.