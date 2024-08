Milan News, Furlani affonda il colpo: la trattativa è ai dettagli!

Il Milan si appresta a consegnare nelle mani di Fonseca un nuovo innesto di valore: l’operazione è vicina alla chiusura.

Il Milan è in cerca delle giuste opportunità da cogliere in questi ultimi giorni di calciomercato, ma tutto dipenderà dalle operazioni in uscita. Giorgio Furlani, di fatto, vorrebbe puntellare ancor più l’organico messo a disposizione di mister Paulo Fonseca. Uno dei profili si starebbe concretamente muovendo il Milan in queste ore di mercato è quello di Tammy Abraham, pallino del tecnico portoghese con cui il Diavolo vuole ridisegnare il proprio attacco. Il giocatore inglese avrebbe accettato le lusinghe del Diavolo, trovando un accordo sull’ingaggio.

La trattativa tra Milan e Roma starebbe viaggiando a passo spedito. Dopo l’intesa con l’attaccante ex Chelsea, la società rossonera sarebbe sempre più vicina dal raggiungere un accordo anche con la compagine capitolina. Le negoziazioni tra i due club starebbero andando a gonfie vele, la stretta di mano sarebbe ormai vicinissima. Il Milan avrebbe deciso di muovere dei passi concreti per Tammy Abraham a prescindere dal futuro di Jovic, che potrebbe quindi lasciare Milano prima della chiusura del mercato.

Il Milan affonda il colpo: Abraham è ad un passo

Nonostante la presenza in rosa di Alvaro Morata e Luka Jovic, il Milan in queste ultime ore ha deciso di assicurare a mister Paulo Fonseca un altro centravanti nel proprio scacchiere tattico. Secondo raccolto da Fabrizio Romano, il club rossonero sarebbe ad un passo dalla stretta di mano con la Roma per l’ingaggio di Tammy Abraham.

L’affare è a buon punto, le parti starebbero limando alcuni dettagli prima di definire l’operazione. Per far calare le richieste economiche della Roma, la società rossonera ha deciso di inserire nelle negoziazioni una contropartita tecnica che prende il nome di Alexis Saelemaekers.

Nonostante le buone impressioni fatte agli occhi di Fonseca nel precampionato, il belga si prepara nuovamente a lasciare Milano dopo la stagione in prestito al Bologna. Alexis Saelemaekers, così come Abraham, avrebbe acconsentito al trasferimento. Inoltre, nelle casse della società giallorossa dovrebbe essere versato un conguaglio di 10 milioni di euro.

Jovic ai saluti?

Quello che sembrerebbe l’imminente arrivo di Abraham, potrebbe portare Jovic a fare delle attente valutazioni sul suo futuro. Per il Milan resta un giocatore cedibile, anche se lo stesso serbo non sembrerebbe affatto convinto di lasciare la società lombarda in questa finestra di mercato.

L’attaccante classe 1997 sarebbe fermamente sicuro di poter recitare un ruolo da protagonista nello scacchiere tecnico tattico di mister Paulo Fonseca. I segnali lanciati in occasione dei primi due impegni di campionato da Luka Jovic sono stati tutt’altro che incoraggianti, facendo tornare in auge alcuni punti di domanda nella testa della società sull’affidabilità del calciatore.

Dopo un’ottima pre-season, Jovic ha deluso e non poco all’esordio in campionato contro il Torino, confermando di non essere all’altezza di vestire i panni del principale terminale offensivo rossonero. Schierato nella formazione titolare, il centravanti serbo non è riuscito ad incidere, creando zero palle gol e mostrandosi quasi come un corpo estraneo rispetto alla manovra rossonera. La prima uscita ufficiale del serbo ovviamente non è passata inosservata neanche agli occhi di Fonseca.

Considerate le scarse risposte ricevute dal serbo e l’indisponibilità di Morata, il tecnico portoghese ha preferito affidarsi ad Okafor nel ruolo di centravanti a margine di Parma-Milan. Match al quale Jovic ha risposto presente da subentrato, continuando a nutrire dei seri punti interrogativi sulla sua credibilità come attaccante di riserva. Per questo motivo, il Milan avrebbe deciso di accelerare i tempi dell’operazione Abraham, con la speranza che Alvaro Morata recuperi presto dall’infortunio muscolare.