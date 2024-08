Milan News, Furlani non molla la presa: rossoneri pronti all’affondo

Il Milan non perde di vista il suo obiettivo di mercato: Furlani è pronto a mettere le mani sul giocatore.

Il Milan vuole chiudere in bellezza la propria campagna acquisti. La società rossonera, infatti, avrebbe tutte le intenzioni di affiancare agli acquisti di Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana un altro nome di qualità e quantità. L’idea del club lombardo sarebbe quella di regalare a mister Paulo Fonseca un ultimo rinforzo di spessore per alzare ulteriormente i giri del motore della mediana.

Sono molteplici i profili che il Milan starebbe monitorando quotidianamente, ma uno su tutti si starebbe facendo strada tra le scrivanie rossonere. Il nome che la dirigenza avrebbe individuato per dare manforte al proprio centrocampo è quello di Manu Koné. Sarebbe lui il profilo che il Milan considererebbe ideale per la filosofia di gioco del tecnico portoghese. Nei prossimi giorni, la società lombarda avrebbe intenzione di fare un concreto tentativo per accaparrarsi le prestazioni del giocatore classe 2001.

Furlani pronto ad affondare il colpo: Milan in pressing su Koné

Il Milan continua a non perdere di vista Manu Koné. Le caratteristiche del centrocampista francese del Borussia Mönchengladbach intrigano il club di Serie A, ma sopratutto mister Paulo Fonseca. Secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, la compagine lombarda sarebbe pronta a tentare l’assalto definitivo per potare il classe 2001 in maglia rossonera.

Per riuscire nell’intento, il Milan ha bisogno di sciogliere il complicato nodo economico con il Borussia Mönchengladbach. La società tedesca chiede circa 20 milioni di euro per aprire le porte della cessione al calciatore. Nei prossimi giorni, il club lombardo tenterà di trovare una quadra e affondare il colpo.

Insieme a Manu Koné potrebbe arrivare in rossonero un altro colpo, che prende il nome di Silvano Vos. Il club rossonero avrebbe già raggiunto un’intesa totale con il giovanissimo centrocampista, che si dividerebbe tra prima squadra e Milan Futuro.

L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, sta cercando di strappare il via libera definito da parte degli olandesi. Tutto fa pensare che l’affare presto possa andare verso la fumata bianca. Il classe 2005 dovrebbe costare al Milan intorno ai 10 milioni di euro, somma richiesta dall’Ajax.

Ma prima di muoversi nuovamente in modo concreto sul mercato in entrata, il Milan vorrebbe sistemare prima alcune situazioni in uscita. Tra queste c’è quella che porta a Tommaso Pobega, la cui cessione al Bologna sembra essere ormai imminente.

Il Milan starebbe valutando anche il trasferimento di Filippo Terracciano, corteggiato dal Monza, oltre alle eventuali partenze di Ismael Bennacer e Yacine Adli. Quest’ultimi due sono in orbita Saudi Pro League.