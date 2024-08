Milan, non solo Abraham: Furlani valuta un altro colpo dalla Serie A

Non solo Abraham, Giorgio Furlani starebbe pensando ad un altro calciatore della Serie A per rinforzare la rosa di Fonseca.

Sono ore caldissime queste per la campagna acquisti del Milan. La società rossonera si sta muovendo a passo spedito per definire le ultime mosse di mercato. Alla lista dei colpi formata da Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, presto si aggiungerà ufficialmente anche Tammy Abraham. In querele ultime ore di calciomercato, il club lombardo ha trovato l’intensa con la Roma, inserendo nell’affare Alexis Saelemaekers.

I due club hanno raggiunto la stretta di mano dopo aver concordato uno scambio di prestiti secchi. L’attaccante inglese, così come il belga, si trasferirà in prestito secco, percependo lo stesso ingaggio che incassava alla Roma. Secondo Matteo Moretto, il centravanti ex Chelsea si sottoporrà alla visite mediche di rito alle 10:30. Oltre a Tammy Abraham, Furlani starebbe prendendo in considerazione l’idea di piazzare un nuovo acquisto dalla Serie A. Il Milan avrebbe messo nel mirino un altro giocatore della Roma.

Il Milan continua a guardare in casa Roma: Furlani valuta la proposta

Non solo Tammy Abraham, il Milan avrebbe posato gli occhi anche su Bryan Cristante. Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, la società giallorosa avrebbe proposto il centrocampista ex Atalanta a Giorgio Furlani.

L’amministratore delegato rossonero, di fatto, starebbe seriamente valutando l’offerta. L’idea sarebbe quella di ingaggiarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, c’è un ostacolo che al momento si interpone tra il Milan e l’acquisto dell’esperto centrocampista della Roma. A frenare il club lombardo è l’aspetto legato all’ingaggio. Il calciatore classe 1995 percepisce uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro lordi.

Nonostante ciò, il Milan non avrebbe alcuna voglia di mandare in frantumi questa idea. Furlani, infatti, starebbe ragionando e come sull’acquisto di Cristante. Potrebbe essere il colpo last minute dei rossoneri in queste ultime ore di calciomercato. Dunque, dopo Abraham, il Milan potrebbe garantire a Fonseca un altro rinforzo dalla Roma.