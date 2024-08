Milan, non solo Kalulu: Furlani mette alla porta altri cinque rossoneri

Il Milan lavora sul fronte cessioni: dopo Kalulu, Giorgio Furlani ha deciso di mettere con le valigie in mano altri cinque rossoneri.

La campagna acquisti del Milan è in stato avanzato, in linea con le aspettative prefissate. Alla società rossonera, di fatto, manca soltanto un ultimo tassello per completare il piano messo in atto in questa sessione di calciomercato. Dopo aver garantito a mister Paulo Fonseca tre nuovi innesti di quantità e qualità come Morata, Pavlovic ed Emerson Royal, gli operatori di mercato della compagine lombarda adesso stanno aumentando il proprio pressing sul Monaco per ottenere le prestazioni di Youssouf Fofana. Nel mentre, il Milan lavora interrottamente anche sul fronte cessioni. L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, starebbe cercando di trovare le giuste soluzioni per piazzare i molteplici esuberi presenti tuttora nella rosa di mister Paulo Fonseca.

Intanto, in queste ore dovrebbe concretizzarsi la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus. Le parti avrebbero raggiunto un’intesa sulla base di prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14. A questa somma va aggiunto un bonus di altri 3 milioni e il 10% sulla futura rivendita. Oltre a Pierre Kalulu, il Milan avrebbe deciso di mettere sul mercato anche altri cinque rossoneri. Il club vuole snellire l’organico, liberandosi dei giocatori che non fanno parte del progetto di Fonseca.

Cinque giocatori sull’uscio della porta di casa Milan: le cessioni sono imminenti

Non solo Kalulu, il Milan avrebbe messo alla porta anche altri cinque calciatori rossoneri. Secondo quanto asserito dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Giorgio Furlani, con il consenso di Paulo Fonseca, starebbe pensando anche alle possibili cessioni di Divock Origi, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Ismael Bennacer e Malick Thiaw.

Per Divock Origi restano vive le ipotesi MLS e Turchia. La società rossonera spera di liberarsi quanto prima del sostanzioso ingaggio del belga, che grava e non poco sul bilancio. L’attaccante ex Liverpool guadagna 4 milioni di euro a stagione, cifra che abbinata all’ultima stagione negativa al Nottingham Forest lo rende un profilo poco appetibile. Il Milan sta facendo di tutto per trovargli una nuova sistemazione.

Mentre per Fodé Ballo-Touré nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti un club di Ligue 1. Secondo ‘Relevo’, sarebbe stato il Saint-Etienne a manifestare al Milan un reale interesse per il terzino di origini senegalese. Per ora, il calciatore classe 1997, in scadenza 2025, avrebbe rifiutato qualsiasi offerta arrivatagli, come quella del Besiktas e di alcuni club inglesi della Championship.

Sembrerebbe avere più mercato, invece, Yacine Adli. Il centrocampista francese classe 2000, messo ai margini della rosa da Fonseca, è corteggiato da Nottingham Forest, Leicester, Brentford, Al-Shabab. Di recente, il calciatore avrebbe ricevuto anche una ricca offerta dal Qatar, da parte dell’Al-Sadd.

Mentre Ismael Bennacer sarebbe sempre più convinto di lasciar il Milan per approdare in un club della Saudi Pro League. Il centrocampista algerino sarebbe affascinato dall’idea di sbarcare in Arabia Saudita, una volontà che avrebbe già comunicato alla società rossonera. Il club lombardo, così come lo stesso ex Empoli, sono in attesa di un’offerta che sia vantaggiosa per ambo le parti.

Il Milan starebbe facendo delle valutazioni anche sul futuro di Malick Thiaw. Il difensore tedesco si starebbe avvicinando a piccoli passi verso l’addio, con la Premier League come destinazione. Il centrale classe 2001 piace molto al Newcastle United e a breve potrebbe decidere di presentare un’offerta concreta ai rossoneri.