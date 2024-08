Quanto emerso stamani ha del clamoroso: oltre a Kalulu, Milan e Juventus avrebbero discusso anche di altri quattro calciatori durante il vertice di mercato.

Dopo aver chiuso l’operazione Emerson Royal, il Milan adesso si prepara ad incentrare tutta la sua attenzione sul colpo a centrocampo. Il primo nome in lizza è quello di Fofana, ma i dialoghi con il Monaco viaggiano a rilento a causa delle pretese economiche della società monegasca. Per questo motivo, la compagine lombarda starebbe tendendo in servo alcune alternative qualora non si arrivasse ad un accordo con il club di Ligue 1.

Tra i possibili sostituti di Fofana ci sarebbe anche un centrocampista della Serie A, in uscita dalla rispettiva squadra. L’indiscrezione, lanciata dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, vede come protagonista Weston Mckennie. Il centrocampista americano sarebbe finito nelle valutazioni dei rossoneri dopo l’asse di mercato creatosi con la Juventus per l’affare Kalulu. Non è tutto, perché nel vertice di mercato tra Giuntoli e Furlani si sarebbe parlato anche di altri giocatori bianconeri.

Non solo Kalulu: tutti i nomi di cui Milan e Juventus hanno discusso

Ha del clamoroso l’ultima indiscrezione rivelata dalla Rosea, Milan e Juventus potrebbero concordare nuovi affari nel corso di questa sessione di calciomercato. In occasione dell’incontro tra Cristiano Giuntoli e Giorgio Furlani, avvenuto ieri per la trattativa Kalulu, le parti hanno discusso anche di altri 4 giocatori.

Nei discorsi di Juventus e Milan sarebbe finito anche Weston McKennie, giocatore ai margini del progetto di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli avrebbe proposto alla società rossonera, rimediando però un secco no da parte di Giorgio Furlani. Almeno per adesso, il Milan sembra orientato su altri lidi.

Nel corso del vertice di mercato si sarebbe discusso maggiormente del possibile scambio Chiesa-Saelemaekers. In questo senso, l’unico per la riuscita dell’affare sarebbe l’alta richiesta di ingaggio dell’attaccante, che chiede almeno 6 milioni a stagione contro i 4 proposti dai rossoneri. Mentre per quanto concerne lo scambio, sarebbe impostato a titolo definitivo con una valutazione di 15 milioni di euro per entrambi i giocatori.

Al tavolo di Giuntoli e Furlani si sarebbe toccato anche il tema centravanti, che vede la società rossonera a caccia della giusta riserva di Alvaro Morata. Oltre ad Abraham, il Milan dopo l’incontro di ieri starebbe facendo delle attente considerazioni anche su Arek Milik. Per ora, la società lombarda avrebbe solo preso le dovute informazioni del caso per l’attaccante polacco.

Nonostante Milik sia stato uno degli argomenti trattati da Juventus e Milan nella giornata di ieri, la compagine piemontese momentaneamente non sembra essere disposta a mettere sul mercato il centravanti ex Napoli, anche perché altrimenti si ritroverebbe senza un vice Vlahovic.

Per adesso, l’unica operazione pattuita da Giuntoli e Furlani riguarda Pierre Kalulu. La stretta di mano tra i due club sarebbe già arrivata. Secondo Daniele Longo, le parti avrebbero concordato l’affare sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto a 14 milioni, più 3 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita.