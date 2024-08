Milan, non solo Koné: è lui il sostituto di Fofana, contatti in corso

Il Milan è ancora alla ricerca del nuovo rinforzo per il centrocampo. Con Fofana complicato, la dirigenza ha avviato i contatti per un altro profilo.

Servono ancora almeno due tasselli al Milan per completare la sua rosa in vista della prossima stagione. Uno di questi è sicuramente il centrocampista, l’altro probabilmente un secondo attaccante. Ma andiamo al primo. Paulo Fonseca è in attesa del nuovo mediano bravo a contenere in fase difensiva e altrettanto preparato nel saper costruire in avanti. L’identikit perfetto è quello di Youssouf Fofana, giocatore del Monaco che il Diavolo sta trattando ormai da mesi. L’ok del francese il Milan lo ha sempre avuto in pugno, ma non quello del club monegasco, con cui la distanza non è mai stata colmata.

Se i rossoneri hanno rilanciato più volte sino toccare i 20 milioni d’offerta, il Monaco non è mai sceso sotto la richiesta dei 30 milioni di euro. Una cifra folle se ci riflettiamo, dato che il contratto di Youssouf è in scadenza nel 2025. Il tira e molla va avanti da tempo e nel frattempo è arrivato il gradimento minaccioso di altre big estere come il Manchester United. Il Milan sa che vuole Fofana e che il volersi è reciproco, ma non può rischiare di restare senza un innesto importante per la sua mediana.

Ecco che sono venute fuori delle alternative notevoli a Fofana. Manu Koné del Borussia Monchengladbach tra i profili che più piacciono a Moncada. Ma non solo. Nelle ultime ore sono stati avviati i contatti per un centrocampista di Premier League.

Milan, il rinforzo da Nottingham: fissato il prezzo

Come riferisce Matteo Moretto, il Milan ha preso contatti nelle ultime ore con il Nottigham Forest. Il profilo al centro del dialogo è stato Danilo, centrocampista brasiliano di 23 anni. Un giovane di bellissime speranze, che in Premier League è riuscito a mettersi presto in mostra. È quel mediano con caratteristiche molto simili a Fofana, ma è più giovane e legato al Nottigham da un contratto sino al 2029. Non è un caso che il club inglese ne fa una valutazione superiore ai 25 milioni di euro, ma in questo caso la richiesta può avere un senso appunto.

Al momento, come accennato, si parla di contatti esplorativi ma Danilo piace parecchio a Geoffrey Moncada. Nel 2023, il Notthingam Forest lo aveva acquistato dal Palmeiras per ben 20 milioni di euro. Il suo valore, con le buone prestazioni in Inghilterra, è ovviamente salito. Da sottolineare l’ottima duttilità di Danilo: mediano sì, ma anche trequartista o mezzala all’occorrenza.