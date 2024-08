Milan, offerta per l’obiettivo di mercato: al via il duello con una big di Serie A

Si scatena l’ultimo duello sul mercato per il Milan. I rossoneri hanno formalizzato un ‘offerta per l’obiettivo, ma dovranno vedersela con la big di Serie A.

Sono ore palpitanti dalle parti di via Aldo Rossi. I piani alti del Milan sono al lavoro per mettere la ciliegina sulla torta al calciomercato svolto fino ad ora. Un lavoro che ha dato a Paulo Fonseca molti pallini desiderati, ma c’è ancora qualcosa che può essere perfezionato. L’allenatore portoghese ha ancora bisogno di qualcosa per migliorare una corale che non ha ancora ingranato nelle prime uscite di campionato.

E allora, in questi ultimi due giorni che ci separano dalla chiusura della porta dell’hotel Sheraton, c’è ancora tempo per completare l’opera, inserendo un attaccante da alternare ad Alvaro Morata (dal momento in cui rientrerà a pieno regime) e, talvolta, a Luka Jovic. Si sta intensificando la pista che porterebbe Tammy Abraham in rossonero, trattativa che si era congelata nelle ultime settimane ma che ha ripreso piede nella giornata odierna.

Per l’inglese i rossoneri sono disposti a sacrificare Alexis Saelemaekers, destinato ad approdare alla corte di Daniele De Rossi. Neanche a farlo apposta, c’è sempre la Roma protagonista tra il Diavolo secondo innesto richiesto, vale a dire Manu Konè.

Milan-Konè, prima offerta ufficiale: ma la Roma non molla

Come affermato da Gianluca Di Marzio, entrambi i club sono parecchio interessati al centrocampista del Borussia Monchengladbach ed hanno comunicato al club tedesco di essere pronti a mettere sul piatto una proposta da 15 milioni di euro. L’offerta, per il momento, non fa girare la testa allo stato maggiore del Gladbach, che vorrebbe alzare l’asticella. In caso di cessione, i Folhen dovrebbero girare una percentuale dell’incasso al Tolosa e all’agente di Konè.

È un duello serrato quello tra Milan e Roma, un testa a testa che si prolunga ormai da settimane ma che nelle ultime ore ha avuto un’accelerata. Nella giornata odierna la dirigenza giallorossa dovrebbe avere un colloquio con l’entourage del calciatore. Sotto questo aspetto, i rossoneri possono dirsi leggermente avvantaggiati poichè hanno dalla loro i contatti già avuti con gli agenti del classe 2001, con cui sono in ottimi rapporti in quanto fanno parte della stessa scuderia che cura gli interessi di Mike Maignan.

In queste ore si attendono importanti novità a riguardo. Sta di fatto che le due parti non sembrano per nulla intenzionate a mollare l’osso, ma solo una delle due è destinata a spuntarla.