Milan, oggi è il giorno di Fofana: il programma

Youssouf Fofana è un nuovo giocatore del Milan: il francese verrà presentato nella giornata odierna.

A quasi 24 ore di distanza dall’inizio della nuova stagione di Serie A, il Milan ha ufficializzato il suo ultimo acquisto per questa sessione estiva di calciomercato: dopo i difensori Pavlovic ed Emerson Royal e l’attaccante Alvaro Morata, i rossoneri sono pronti ad accogliere un nuovo centrocampista, Youssouf Fofana, che arriva dal Monaco. Ad annunciare il suo arrivo ci aveva già pensato nei giorni scorsi Paulo Fonseca, il nuovo tecnico della squadra rossonera, e alla vigilia di Milan-Torino ha confermato essere l’ultimo innesto di mercato per questa sessione.

Un mercato diverso rispetto alla scorsa estate, quando il Milan aveva ufficializzato 12 acquisti: in questa sessione, l’obiettivo era andare a rinforzare ogni reparto e tappare i buchi lasciati da chi a fine stagione scorsa è andato via. Il Milan è sicuro che ripartirà soprattutto da loro, ma anche dal nuovo tecnico in panchina, Paulo Fonseca, che ha preso il posto di Stefano Pioli. I rossoneri debutteranno in Campionato questa sera, alle ore 20:45, contro il Torino, a San Siro.

Fofana si presenta al mondo Milan: il programma della giornata

Oggi non è solo il giorno di Milan-Torino, prima partita del Campionato 2024/2025, ma è anche il giorno di Youssouf Fofana: il centrocampista francese è atterrato ieri in tarda serata a Linate e oggi verrà ufficializzato il suo acquisto. Il francese questa mattina è arrivato presto alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche, dopo le quali sarà atteso in Via Aldo Rossi per apporre la firma sul contratto.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fofana verso le 14:30 sarà a Casa Milan, dove rilascerà le prime dichiarazioni da giocatore rossonero. Qui ci saranno anche le prime foto con la maglia rossonera: Fofana ha deciso di indossare la numero 28. Ultimo appuntamento di giornata, questa sera a San Siro: durante l’intervallo di Milan-Torino, infatti, il neo acquisto del Milan sarà presentato ai tifosi rossoneri, così come fatto per gli altri tre acquisti durante Milan-Monza del trofeo Berlusconi. Per vederlo debuttare con la maglia rossonera si dovrà attendere, in base anche alla sua condizione fisica: Fofana, infatti, dopo il rientro tardivo causa europeo, non si è mai allenato con il Monaco.

Per l’acquisto del cartellino di Fofana, il Milan verserà al club francese una cifra pari ai 25 milioni di euro. Dopo settimane di trattativa, il Monaco si è deciso ad accettare l’offerta dei rossoneri, complice anche la volontà del francese di venire in Italia e vestire la maglia del Milan.