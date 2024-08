Milan, ottime notizie in chiave Champions League: i tifosi possono sorridere

Arrivano ottime notizie sul fronte Champions League per il Milan di Paulo Fonseca: il tecnico portoghese può accennare un sorriso.

Il Milan si prepara a dare inizio alla sua stagione sotto una nuova guida tecnica targata Paulo Fonseca. Le ambizioni della della società rossonera restano comunque invariate e sono quelle di interpretare un ruolo da protagonista sia in ambito nazionale che europeo. Quest’anno, il Diavolo sarà alle prese con ben cinque competizioni, in cui i ragazzi di Fonseca non vogliono affatto sfigurare. I rossoneri saranno impegnati con Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club.

Per questo motivo, la proprietà sta lavorando in maniera assidua e dettagliata sul mercato. La società di Gerry Cardinale vuole assicurare a mister Paulo Fonseca una rosa competitiva e attrezzata per dire la sua su tutti i fronti. Per quanto riguarda la Champions League, il Milan ha ricevuto un’ottima notizia, legata alla fascia che i rossoneri andranno ad occupare durante il prossimo sorteggio.

Il Milan può esultare: la notizia fa felice i rossoneri

Sono arrivate delle ottime notizie in casa Milan. Il club rossonero ha dovuto aspettare i Glasgow Rangers per scoprire quale sarà la sua prossima fascia negli imminenti sorteggi del torneo, avendo un ranking più basso rispetto a quello degli scozzesi.

Il Milan andrà a prendersi la casella dedicata ai club di seconda fascia al sorteggio della nuova Champions League, certezza che la società rossonero ha avuto dopo l’eliminazione dei Glasgow Rangers ai preliminari di Champions League contro la Dinamo Kiev.

Gli scozzesi avevano un coefficiente di 63 contro il 59 dei rossoneri e questo stava a significare che con il passaggio del turno dei Rangers, il Diavolo sarebbe stato inserito in terza fascia. Un pericolo che il Milan ha evitato, andando a prendersi il gruppo in cui ci sono anche Atalanta e Juventus. Mentre è sono in prima fascia i rivali storici dell’Inter. Quarto, invece, la rivelazione della scorsa stagione di Serie A, il Bologna.

I sorteggi di Champions League, che vedranno 36 squadra protagoniste e non più 32, si terranno giovedì 29 agosto presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Data in cui le squadre qualificate al prestigioso torneo continentale conosceranno le otto avversarie della prima fase. Da quest’anno, infatti, la coppa dalle grandi orecchie avrà un girone unico e non più otto gironi da quattro.

Le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre chi si piazzerà dal nono al 24esimo posto sarà obbligato a giocarsi l’approdo alla fase successiva attraverso i playoff. Saranno obbligati, invece, a dire addio alla competizione i club che chiuderanno dalla 24esima alla 36esima posizione.