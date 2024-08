Milan, partenza falsa: fase difensiva in crisi

Il debutto di Fonseca sulla panchina del Milan si chiude con un pareggio agguantato nel finale: il tecnico portoghese deve lavorare sulla fase difensiva.

Milan-Torino poteva regalare i primi tre punti del Campionato alla squadra granata, ma il finale di San Siro ha fatto ben sperare i tifosi rossoneri e rimpiangere i tifosi granata. Dopo i tre pareggi delle tre partite precedenti, anche Milan-Torino si è conclusa con il risultato in perfetta parità: 2 a 2. Prima un autogol di Thiaw, poi un’incornata di Zapata portano il Milan in svantaggio di due gol. La reazione dei rossoneri, però, è da grande squadra: Morata ci mette il piede su un tiro di Reijnders e nei minuti di recupero è Okafor ad agguantare il pareggio.

A cambiare l’impronta del match e il risultato finale ci pensano i subentrati: è con i cambi a partita in corso che la squadra di Fonseca si rende più pericolosa davanti a Milinkovic-Savic, fermo restando che nel primo tempo il portiere granata si è reso protagonista di belle parate, una su tutte su Leao. La formazione iniziale incide poco, dunque Fonseca manda in campo tutti i big e lì esce il Milan. C’è un aspetto da sistemare ancora, ovvero la fase difensiva.

Milan, la difesa è da rivedere: che brutto Thiaw

Fonseca avrà sbagliato la formazione iniziale, ma con i cambi nel secondo tempo è riuscito a non portare a casa la prima sconfitta del Campionato. Al Milan, però, è rimasto un difetto della passata stagione, ovvero la poca qualità in fase difensiva. Sia dei singoli, sia di squadra.

Il peggiore della serata è stato Malick Thiaw: il tedesco, su cui in estate ci sono state parecchie voci di mercato, ha inaugurato la serata con un goffo autogol e nel secondo tempo ha lasciato completamento libero dalla marcatura Zapata, che ha raddoppiato il risultato. Una prova, quella del difensore centrale tedesco, che si ferma al 4. Non è l’unico, poiché tutti in fase difensiva faticano.

I problemi in fase difensiva, infatti, non sono un problema del singolo, ma un problema di squadra: Fonseca ha impostato il match sul piano offensivo, schierando 4 giocatori fissi in attacco; si è notato, però, che questi quattro non sono mai rientrati e non hanno mai aiutato la squadra nel momento in cui c’era da difendere, per cui il Torino ne ha approfittato più volte. I nuovi acquisti del mercato aiuteranno il Milan anche in questa prospettiva, ma Fonseca deve cambiare qualcosa se non vuole insaccare ogni weekend dei gol.