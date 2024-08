Milan, pazza idea a centrocampo: la dirigenza guarda in Serie A

Si apre una nuova pista per il mercato rossonero, attenzionato un centrocampista di Serie A: il nome a sorpresa.

Il Milan si prepara al secondo appuntamento di campionato della propria stagione, in programma sabato alle ore 18:30 con il Parma. I rossoneri, reduci da un amaro pareggio casalingo col Torino, proveranno a conquistare i primi tre punti del campionato all’Ennio Tardini. Paulo Fonseca proverà subito a invertire la rotta; il tecnico portoghese è stato prontamente discusso dall’ambiente a causa delle sorprendenti scelte di formazione – Morata, Reijnders e Theo sono subentrati solo a gara in corso.

Messo da parte il calcio giocato, per i meneghini è ancora tempo di mercato. Il Diavolo, come annunciato da Ibrahimovic, è al sesto giorno della creazione della nuova rosa. Un settimo acquisto, dunque, potrebbe chiudere l’ottima sessione portata avanti insieme a Moncada e all’intera società. Nel mirino del club lombardo è finito un centrocampista di una squadra di Serie A. L’indiscrezione sorprende i tifosi, l’asse di mercato potrebbe infiammarsi nelle prossime ore. Il Milan è pronto ad approfittare degli ottimi rapporti con la società italiana, aspetto potenzialmente decisivo ai fini della trattativa. Momentaneamente escluso, dunque, il chiacchierato obiettivo Manu Koné.

Milan, spunta Bondo per il centrocampo: i dettagli

Il Milan potrebbe concludere la propria sessione di mercato con l’arrivo di un nuovo centrocampista. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ultima idea porterebbe a Warren Bondo del Monza. Il classe 2003 è nei radar rossoneri da mesi, come dimostrato dalla presenza di Moncada all’U Power in occasione di Monza Lazio dello scorso maggio. Il giocatore piaceva anche a Paolo Maldini, che ha provato a farlo approdare a Milano ma il ‘condor’ Galliani riuscì ad avere la meglio. Il trasferimento in maglia milanista, tuttavia, potrebbe essere solo rimandato per Warren Bondo che attende di conoscere nuovi sviluppi.

Aggiornamenti sulla vicenda potrebbero arrivare nelle imminenti ore, considerata la vicinissima chiusura della sessione tra poco più di una settimana. Sempre più prossimo a definirsi il volto del Milan di Fonseca, chiamato a riscattare subito la deludente prestazione di San Siro. I rossoneri hanno tanta voglia di sorprendere, in positivo, l’intero panorama calcistico italiano e non solo. Il processo passerà dalle operazioni di mercato, compresa la prossima che potrebbe sancire l’approdo di Bondo dal Monza. L’eventuale ultimo regalo da consegnare all’ex allenatore della Roma, secondo quanto trapelato dai rumours, sarà un giovane profilo che andrà a rinforzare il reparto di centrocampo.