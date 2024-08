Milan, per Furlani è una priorità: i rossoneri non perdono di vista l’obiettivo

Il Milan tiene viva la trattativa per il giocatore: la società rossonera si prepara ad affondare il colpo.

Il Milan vuole accrescere sempre più il tasso qualitativo della propria rosa, consapevole che Morata e Pavlovic non bastano per affrontare al meglio la nuova stagione. Dopo gli innesti piazzati in attacco e difesa, la società rossonera ha rivolto il proprio sguardo sulla zona di centrocampo. In questo frangente di mercato, l’obiettivo numero uno del club lombardo è quello di fortificare la mediana con un rinforzo di qualità, ma soprattutto di quantità.

L’attenzione del Milan è ricaduta particolarmente su Fofana del Monaco, ma non solo. Mentre si cerca un’intesa con i monegaschi, la società lombarda continua a seguire un’altra pista di mercato, che porta a Lazar Samardzic. La compagine rossonera sta cercando di smussare gli angoli della trattativa con l’Udinese. I friulani continuano a mantenere alte le pretese, rendendo le negoziazioni per il centrocampista serbo lunghe e ardue. Nonostante le difficoltà dell’operazione, il Milan prosegue senza riserve la propria trattativa per il giocatore, spinta dal fatto che lo stesso classe 2002 abbia il suo benestare per il trasferimento in rossonero.

Samardzic vuole il Milan: il punto della situazione

Lazar Samardzic sarebbe diventata una vera e priorità di mercato per il Milan, insieme a Youssouf Fofana. Nonostante ciò, le parti sono ancora troppo distanti a causa delle richieste della società friulana. L’Udinese non ha alcuna intenzione di fare sconti, chiedendo 20 milioni più bonus. Cifra ritenuta eccessiva da parte della dirigenza rossonera.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il Milan avrebbe provato ad abbassare le pretese dell’Udinese cercando di inserire nei dialoghi per Samardzic una contropartita tecnica. Nelle negoziazioni sarebbero finiti Yacine Adli e Tommaso Pobega. Due nomi che il club bianconero avrebbe declinato, ribadendo le proprie richieste economiche per lasciar partire il calciatore serbo.

Il Milan proverà ad indirizzare la trattativa sui binari giusti facendo affidamento sulla chiara volontà del calciatore. La dirigenza rossonera, di fatto, può contare sul sì del centrocampista, voglioso di vestire rossonero. Da Samardzic sono arrivati dei nitidi segnali, figli dei no rifilati alle offerte di Lazio e Fenerbahçe. Il serbo aspetta solo il Milan, nel frattempo l’Udinese si sarebbe già assicurato il sostituto.

La società friulana, infatti, avrebbe definito l’arrivo in bianconero di Jurgen Ekkelenkamp dall’Anversa, centrocampista classe 2000. Questo potrebbe giovare e come al Milan nella riuscita della trattativa, spingendo di conseguenza Samrdzic verso i colori rossoneri. Alla compagine lombarda mancherebbe solo la stretta di mano con l’Udinese, avendo anche trovato un accordo sulle commissioni con gli agenti del calciatore (meno di 5 milioni).

Al momento, il Milan non avrebbe alcuna fretta di chiudere l’operazione, anche perché dalla sua avrebbe appunto già l’intesa con il giocatore ed il suo entourage. La dirigenza rossonera sarebbe convinta di riuscire a strappare l’accordo all’Udinese, portando Lazar Samardzic all’ombra della Madonnina.