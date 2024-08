Milan, può tornare di moda un vecchio pallino: Furlani ci pensa

Il Milan potrebbe tornare su una vecchia pista per la difesa: Giorgio Furlani starebbe vagliando questa ipotesi per gli ultimi giorni di mercato.

La stagione del Milan di mister Paulo Fonseca non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo una buona pre-season, la squadra rossonera ha raccolto solo un pari nel debutto casalingo contro il Torino di Vanoli, agganciato al fotofinish grazie ai gol di Morata e Okafor. Il tecnico portoghese ha tanto su cui lavorare e meditare, sopratutto dal punto di vista tattico.

Ma mentre Fonseca fa la sue valutazioni sulla partita che è stata all’esordio in campionato, la società rossonera continua ad avere un occhio rivolto sulla campagna acquisti. La proprietà resta vigile in sede di mercato, pronta a sfruttare l’occasione giusta qualora si presentasse. Per ora, il club lombardo starebbe lavorando principalmente alla cessioni di giocatori come: Pierre Kalulu, Yacine Adli, Tommaso Pobega e Ismael Bennacer.

Il Milan torna su un vecchio pallino di mercato

Nel caso in cui si concretizzasse l’addio di Kalulu, il Milan potrebbe tornare sul mercato dei difensori. Al momento, la cessione del francese resta un rebus. Secondo il quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, l’ex Lione avrebbe deciso di mettere da parte l’offerta della Juventus dopo giorni di riflessione. Nonostante ciò, Kalulu resta uno degli uomini in uscita.

L’amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani, avrebbe già un nome in mente per sostituire il difensore francese. Il Milan potrebbe decidere di ritornare sulle tracce di un vecchio pallino di mercato, almeno stando alle ultime informazioni raccolte dal giornalista Ekrem Konur su X. Il club rossonero starebbe pensando nuovamente al profilo di Jakub Kiwior per rinforzare la propria difesa, un nome a cui il Diavolo ha pensato più volte anche nell’arco della precedente stagione.

Il centrale polacco, in uscita dall’Arsenal, è in cerca di un nuovo club che gli possa garantire un ruolo centrale nel progetto. I Gunners sarebbero in attesa del giusto acquirente per fare cassa con la cessione del difensore classe 2000, giocatore per il quale chiedere una cifra intorno ai 25/30 milioni di euro.

Jakub Kiwior, calciatore seguito anche dal Napoli, potrebbe finire nel mirino del Milan in modo concreto nelle ultime giornate di calciomercato. Per tornare forte sul pallino di mercato, più volte cercato, la società rossonera deve prima risolvere la questione Kalulu. Dopo il presunto no alla Juventus, sul giocatore potrebbe muovere dei passi decisi l’Atalanta di Gasperini. La Dea avrebbe manifestato il proprio interesse in questi ultimi giorni.