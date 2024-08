Milan-Rabiot, sogno ancora possibile: cosa serve per l’arrivo last minute

Il francese interessa molto Milan di Paulo Fonseca, ma per l’affondo decisivo manca ancora qualcosa.

Dopo il ciclo Pioli, terminato quasi nell’indifferenza totale nonostante abbia riportato il Milan ad essere una realtà concreta del calcio italiano, Redbird ha deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca. Il portoghese aveva riacceso gli entusiasmi dei tifosi con un’ottima pre season, ma il pessimo inizio di campionato, con 1 punto un due partite tra Torino e Parma, ha fatto già scattare i primi allarmi.

In queste prime uscite ufficiali, il Milan ha palesato le stesse difficoltà del finale della scorsa stagione in fase difensiva, enfatizzate ancora di più dalla volontà di Fonseca di proporre un calcio iper offensivo. Il nodo principale è legato al centrocampo, incapace di fare filtro e pressare in maniera efficace.

Per ovviare a ciò, Ibrahimovic è andato all-in su Youssouf Fofana, arrivato proprio per essere il mediano dall’alta cilindrata che va a chiudere tutte le linee, il profilo ideale anche per esaltare Tijjani Rejinders. Oltre al centrocampista arrivato dal principato, il Milan vorrebbe fare un altro francese, Adrien Rabiot, ma per completare il tesseramento è necessaria un’altra uscita.

Milan, Bennacer non parte per Roma

Tra gli uomini simbolo dell’ultima gestione rientra indubbiamente Ismael Bennacer, il metronomo dello scudetto di 3 stagioni fa. Dopo il brutto infortunio della scorsa stagione ha faticato a rientrare in condizione e non sembra fare parte del progetto tecnico. Dopo essersi allenato da solo durante la settimana, non è stato inserito da Fonseca tra i convocati per il big match dell’Olimpico contro Roma, segno inequivocabile della volontà rossonera di cederlo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’algerino sembrava proiettato verso Madrid, sponda Atletico, ma il club del Cholo non ha formalizzato l’affondo decisivo. Al momento, dunque, resta ancora in rosa e potenzialmente a disposizione ma vanta diversi estimatori anche in Medio Oriente, dove il mercato è ancora aperto. Nelle prossime ore non è escluso che possa arrivare un offerta dall’Arabia o dal Qatar per un acquisto a titolo definitivo.

In caso di cessione, il Milan proverebbe ad affondare il colpo Rabiot, svincolatosi a luglio dalla Juventus e ancora senza squadra. Il mercato degli svincolati, lo ricordiamo, è ancora aperto e non ci sarebbero problemi in questo senso. Vedremo nelle prossime settimane gli sviluppi della vicenda: la volontà del Milan di tagliare col passato però sembra chiara, e Rabiot porterebbe una dose di esperienza che nella giovane rosa rossonera manca e non poco.