Milan-Roma, clamoroso intreccio di mercato: la situazione

A poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato, Milan e Roma possono essere coinvolte in un intreccio di mercato.

La stagione di Serie A è ormai cominciata da due giornate: il Milan ha collezionato un solo punto, grazie al pareggio contro il Torino nella prima gara inaugurale del Campionato. Tra poco più di tre settimane, avrà inizio anche la Champions League, con i rossoneri che hanno scoperto le rispettive 8 avversarie nel sorteggio di questa sera: il calendario deve ancora essere definito, ma la squadra di Fonseca avrà grandi avversari da affrontare. C’è una cosa, invece, che si sta per chiudere, ovvero il calciomercato: tra poco più di 24 ore, infatti, si chiuderà definitivamente la finestra di quest’estate.

Dopo una partenza a rilento, i rossoneri hanno messo a bersaglio cinque colpi in entrata, di cui 4 già ufficializzati, e non è da escludere un sesto innesto. Pavlovic, Emerson Royal, Fofana, Morata e l’ultimo arrivato, Vos, proveranno a rivoluzionare la rosa rossonera, insieme a Paulo Fonseca. L’avvio di stagione non è stato dei migliori, ma il Milan ha tutto il tempo per riscattarsi.

Calciomercato, Milan e Roma studiano l’intreccio

Alla chiusura del calciomercato mancano poche ore, ma in questo lasso di tempo tutto è ancora possibile e vari club hanno tempo per depositare i rispettivi contratti. In particolare, il Milan è ampiamente coinvolto, soprattutto sul fronte delle uscite, con Bennacer e Jovic in partenza; ma attenzione anche ad un colpo last minut in entrata, che vede coinvolta anche la Roma, ed in particolare il giallorosso Abraham.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la Roma ha ottenuto il sì di Manu Kone, obiettivo di mercato dei rossoneri: i giallorossi hanno offerto un contratto da 3 milioni di euro a stagione al calciatore del Borussia Mönchengladbach. Rimane da convincere il club tedesco, considerato che la Roma ha offerto 17 milioni di euro ma il Borussia vorrebbe arrivare a 20.

Cosa c’entra in tutto ciò Abraham? Per arrivare ad offrire i 20 milioni di euro, la Roma ha bisogno di cedere proprio l’attaccante inglese, sondato più volte dalla dirigenza rossonera e da Fonseca: Abraham, infatti, può essere il sostituto perfetto di Alvaro Morata. Ed è per questo che il Milan nelle prossime ore deciderà di affondare il colpo o meno, in base anche a quello che sarà il futuro di Jovic, attualmente in uscita. All’interno dell’operazione potrebbe rientrare anche Saelemaekers, che piace ai giallorossi e può rientrare nella trattativa con Abraham. L’intreccio di mercato, dunque, è vivo.