Milan, rossoneri verso l’esordio stagionale: quanti dubbi per Fonseca in vista del Torino

Mister Paulo Fonseca sarebbe alle prese con diversi dubbi formazioni in vista della sfida contro il Torino.

Manca ormai un solo giorno al debutto stagionale del nuovo Milan targato Paulo Fonseca. La squadra rossonera farà il suo esordio in campionato domani alle ore 20:45 contro il Torino di Paolo Vanoli, match che andrà in scena sotto gli occhi del caldo pubblico di San Siro. Dopo aver saggiato la brezza della scala del calcio per la prima volta nel test amichevole contro il Monza, Fonseca adesso è pronto a dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura a tinte rossonere.

Il Milan si proietta alla nuova stagione di Serie A con quattro nuovi volti, si tratta dei colpi messi a segno in questa sessione di mercato: Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana. I primi saranno inclusi nella lista dei convocati e quindi prenderanno parte al match, mentre per il centrocampista francese bisognerà ancora attendere, essendo un’operazione che si sta formalizzando in queste ultime ore. Mister Fonseca si avvicina al primo match da allenatore rossonero con più di un dubbio di formazione. Punti di domanda a cui il tecnico portoghese proverà a dare delle risposte schierando i migliori undici possibili.

Milan verso il match di Torino: quanti dubbi di formazione per Fonseca

Mister Paulo Fonseca avrebbe diversi dubbi di formazione da risolvere in queste ore. Il tecnico portoghese, secondo ‘Sky Sport’, starebbe facendo delle attente valutazioni principalmente sulla difesa, cercando di capire chi schierare al fianco di Tomori. Si giocano una maglia da titolare Thiaw, Gabbia e Pavlovic. Quest’ultimo sarebbe leggermente in vantaggio rispetto agli altri. Sulle fasce, invece, ci sarebbero davvero poco a cui pensare. Salvo colpi di scena, sulle corsie ci saranno capitan Davide Calabria e Theo Hernandez. Zero incertezze anche in porta, che sarà difesa da Mike Maignan.

Oltre alla difesa, Fonseca è alla ricerca della soluzione giusta anche per il centrocampo. L’allenatore portoghese non avrebbe ancora sciolto le riserve sul possibile ruolo di Loftus-Cheek nell’undici titolare. Resta da capire se nel 4-2-3-1 il calciatore inglese giocherà da mediano al fianco di Reijnders o da trequartista. Per ora, starebbe prendendo sempre più piede l’ipotesi di vedere in cabina di regia la coppia Reijnders-Bennacer, seppur quest’ultimo sia sul mercato.

La scelta finale indicherà di conseguenza anche il ruolo in campo di Christian Pulisic, che potrebbe essere impiegato o da trequartista o da esterno destro. Mentre faranno parte quasi sicuramente dell’attacco rossonero Rafael Leao ed Alvaro Morata, al loro il compito di trascinare il Diavolo verso la prima vittoria in stagione. Non sarà del match Marco Sportiello, out per l’infortunio alla mano sinistra.

Probabili formazioni Milan-Torino

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Morata.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Masina, Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro, Vlasic, Adams, Zapata.