Milan-Saelemaekers, futuro da decidere: cosa filtra in casa rossonera

Dopo il prestito al Bologna, Alexis Saelemaekers è tornato alle dipendenze del Milan: il suo futuro è tutto da scrivere.

Il Milan guidato dal neo tecnico portoghese Paulo Fonseca sta proseguendo la sua preparazione in vista dell’inizio del Campionato nella tournée americana: i rossoneri, dopo aver affrontato e vinto contro Manchester City e Real Madrid, sono attesi dall’ultimo test amichevole contro il Barcellona, prima del rientro in Italia. Nei primi due match, la squadra rossonera ha dimostrato un cambio di rotta rispetto alla fine della passata stagione, complice il lavoro svolto da Fonseca, che sta portando i primi frutti.

Il Milan debutterà ufficialmente in Serie A sabato 17 agosto, alle ore 20:45, a San Siro contro il Torino; Fonseca farà il suo debutto sulla panchina rossonera davanti ai propri tifosi e proverà a portare a casa i primi tre punti stagionali. Nel frattempo, in casa rossonera è tempo di fare riflessioni riguardo i calciatori della rosa, tra esuberi e innesti in ottica mercato, che tra poco meno di un mese si chiuderà.

Saelemaekers, da esubero a rinforzo: i piani del Milan

In questo primo mese di preparazione, Paulo Fonseca ha potuto analizzare con cura i giocatori della rosa rossonera, facendo le proprie considerazioni. Uno dei giocatori che più ha colpito in positivo il tecnico portoghese è Alexis Saelemaekers: il belga è rientrato dal prestito annuale al Bologna, in cui Thiago Motta lo ha fatto rinascere a livello calcistico.

Saelemaekers è stato uno dei primi calciatori a presentarsi a Milanello ad inizio luglio, e si è presentato da calciatore in uscita: l’ultima annata con la maglia rossonera non aveva convinto Pioli, con la dirigenza che aveva trovato la soluzione del prestito annuale al Bologna a fine mercato.

Dopo l’ottima stagione con i rossoblu, Fonseca lo ha voluto testare in entrambe le amichevoli e il belga ha dato ottime risposte, essendo stato utilizzato dal tecnico portoghese in diverse zone del campo. Saelemaekers ha dimostrato la sua duttilità, come confermato dallo stesso Fonseca che al termine del match contro il City ha confermato la volontà di poterlo tenere in rosa, qualora ci fossero le possibilità.

Cosa ne pensa il Milan? La dirigenza di Via Aldo Rossi è anche intenzionata a tenerlo in rosa, ma qualora dovessero arrivare delle offerte importanti, allora Saelemaekers può subito partire. Il Milan per meno di 15 milioni di euro non lo lascerebbe partire.