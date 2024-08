Milan, Samardzic diventa un rebus: cosa blocca la trattativa

Al club rossonero piace il centrocampista dell’Udinese, ma il suo arrivo resta in dubbio per diversi motivi.

Gli uomini di Paulo Fonseca si preparano ad affrontare il Barcellona per l’ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour e nel frattempo la dirigenza porta avanti le trattative di mercato. Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic sono colpi importanti, ma non bastano per iniziare la nuova stagione con una rosa al completo e gli uomini di mercato rossoneri sono al lavoro in questo senso.

Il Milan ha bisogno sicuramente di un terzino destro e cerca con insistenza un altro attaccante da affiancare a Morata, specie se dovesse partire Luka Jovic. Anche a centrocampo dovrebbe arrivare un’altra pedina importante e un nome caldo è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese. Il centrocampista è stato vicinissimo all’Inter la scorsa estate e piace anche ad altri club italiani, ma il serbo sembrerebbe gradire in maniera particolare il Milan. Il suo arrivo, tuttavia, resta in dubbio.

Samardzic-Milan, l’attaccante può bloccare tutto: la situazione

Come riportato dalla redazione di SkySport, il club rossonero è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante e il nome in cima alla lista è attualmente Tammy Abraham. L’inglese non sarebbe solo un’alternativa a Morata, ma anche un possibile compagno di reparto per formare un attacco a due già dal primo minuto. Ipotizzando questo tipo di soluzione, con Leao e Pulisic che agiscono sulle corsie esterne, ci sarebbe meno spazio per un trequartista.

Lazar Samardzic, dunque, piace al Milan e continua ad essere un profilo da tenere d’occhio, ma il suo arrivo non è cruciale. Se i rossoneri non dovessero arrivare al nuovo attaccante o se Fonseca dovesse ritenere necessario l’arrivo di un giocatore con le caratteristiche del serbo, allora potrebbe arrivare l’offerta ufficiale. Al momento il club friulano chiede circa 20 milioni più bonus per il classe 2002.