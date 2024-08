Milan-Samardzic, il dirigente Nani: “Non vogliamo venderlo, ma…”

Il dirigente dell’Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport facendo un focus su Samardzic e il suo futuro. Milan avvisato!

Che il Milan abbia un forte debole per Lazar Samardzic non è una novità, come non lo è il fatto che l’Udinese è pronta a chiedere almeno 25 milioni per lasciarlo partire. La dirigenza rossonera e gli agenti del giocatore si sono seduti al tavolo più volte per intavolare l’affare, e il centrocampista ha già dato il suo ok al Diavolo. Ma la trattativa resta più che complicata, ma non impossibile. Stasera, si è esposto sulla questione di mercato direttamente il dirigente dell’Udinese, Gianluca Nani. Parlando a Sky Sport si è così espresso sul futuro di Lazar Samardzic:

“È vero che è un calciatore ricercato. È vero che abbiamo avuto richieste di informazioni, che abbiamo avuto anche delle offerte, però per noi è un calciatore importante, quindi vorremmo che chi lo cercasse lo considerasse come lo consideriamo noi, cioè un giocatore molto importante. Non cerchiamo di venderlo. Se qualcuno ce lo chiede e ci fa un’offerta ritenuta congrua per noi, soddisfacente per il giocatore, evidentemente potremmo sederci e discuterne. Nel mercato può avvenire questo, però non siamo noi che lo offriamo in giro. Ci piacerebbe tenerlo, però ripeto: venisse la squadra disposta seriamente a prenderlo potremmo ascoltare eventuali offerte”.