Milan, scambio di documenti in corso: altro affare in chiusura

Matteo Moretto riporta novità cruciali sul mercato del Milan. Un’altra operazione è arrivata al traguardo, con ogni dettagli concordato.

Il Milan ha fatto felici i suoi tifosi piazzando degli ottimi colpi in entrata in questo mercato estivo. Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic, Emerson Royal e Youssouf Fofana sono i quattro acquisti che dovranno fare il Diavolo ancora più grande e competitivo. La dirigenza rossonera ha lavorato duro affinché ogni reparto venisse migliorato. Ma è chiaro che per raggiungere tale obiettivo si deve pensare anche alle cessioni degli esuberi, e dunque allo sfoltimento del gruppo dagli elementi ridondanti. In questo senso qualcosa si è mosso, con l’accordo vicino con il Saint Etienne per il trasferimento a titolo definitivo di Fodé Ballo-Touré.

Nel frattempo, come abbiamo ben intuito dalle scelte sui convocati di Paulo Fonseca, sono stati messi fuori dal progetto rossonero altri tre giocatori. Pierre Kalulu, Yacine Adli e Tommaso Pobega, in buona sostanza, sono stati invitati a trovare una nuova squadra. E contemporaneamente arrivano novità sulle cessioni anche dal Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che in questa stagione disputerà la Serie C. Ci si aspetta che pian piano, diversi giocatori dell’Under 23 rossonera possano fare il salto di qualità. Parliamo dei giovani e talentosi Camarda, Zeroli, Liberali e diversi altri.

Uno di questi, però, è ormai prossimo al trasferimento a titolo definitivo. Per lui è difficile pensare ad un futuro al Milan.

Milan, fatta per la cessione: cifre e dettagli

La scorsa settimana è arrivata la notizia di un interessamento serio della Cremonese per Marco Nasti, attaccante classe 2003 che ha anche segnato nel corso della tournée americana di quest’estate. Il giovane centravanti si è messo bene in mostra per poi tornare in Italia e aggregarsi al Milan Futuro. Si pensava che potesse dare tutto il suo contributo in Serie C, ma la verità è che Nasti si sta preparando ad un notevole salto di qualità. Con la Cremonese, infatti, l’accordo è stato stretto e come riferisce Matteo Moretto in queste ore sta avvenendo lo scambio dei documenti. Sarà ancora Serie B per Marco, dopo il prestito al Bari.

Quanto ci guadagna il Milan? Al momento nulla. Nasti si trasferirà a Cremona a titolo gratuito, ma come per Brescianini il club si è riservato il 50% sulla futura rivendita. In caso di promozione in Serie A della Cremonese, però, sarà pronto un cospicuo bonus per i rossoneri che hanno cresciuto il ragazzo nel proprio vivaio. Dunque, Marco Nasti giocherà in Serie B la nuova stagione. Si augura il meglio a questo giovane talento.