Milan, senti Fonseca: l’annuncio sull’obiettivo stagionale manda in estasi i tifosi

News Milan, Paulo Fonseca ha caricato tutto l’ambiente rossonero: l’obiettivo svelato dal tecnico manda in estasi i tifosi

Il Milan ha chiuso nel migliore dei modi la tournée negli USA. Questa notte, infatti, dopo aver battuto in precedenza il Manchester City e il Real Madrid, i rossoneri sono riusciti anche a superare l’ostacolo Barcellona. Un’estate da ricordare, dunque, per i ragazzi allenati da Fonseca, che hanno dimostrato di avere un ottimo stato di forma.

Proprio il tecnico portoghese, al termine dell’incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti, dove ha svelato l’obiettivo stagionale del club. I tifosi, al risuono delle sue parole, non possono altro che essere contenti. Di seguito le sue parole.

Milan, Fonseca carica l’ambiente: “Puntiamo allo scudetto”

“L’aspirazione per la stagione? Vincere lo scudetto. Sono estremamente soddisfatto dei miei giocatori, soprattutto per il coraggio che mettono e per come giocano. Vediamo già chiare intenzioni, dopo quattro settimane non è facile. I ragazzi sono stati fantastici in queste settimane. La tournée in America è stata estremamente positiva. Poi, ovviamente, abbiamo ancora tanti aspetti da limare“.

Poi Mister Fonseca ha continuato il suo intervento elogiando alcuni singoli, tra cui Pulisic.

“Pulisic ha fatto una fantastica partita per me. Che cosa porta al Milan? Ha fatto una grande prima stagione, continuerà a essere molto importante, non ho dubbi. Nella prima frazione di gioco ha coperto il ruolo di numero 10; poi, nel secondo tempo, abbiamo optato di giocare senza punte. Credetemi, Pulisic può giocare davvero ovunque in attacco: è davvero molto, molto intelligente”.

Infine Fonseca ha concluso parlando di Saelemaekers e, dell’eroe di giornata, Torriani.

“Saelemaekers da terzino mi è piaciuto davvero tanto. Con lui in quella posizione abbiamo costruito in un modo diverso partendo dal basso. Su Torriani posso davvero solamente dire grandi cose: non ho davvero parole per lui. La cosa che mi è piaciuta maggiormente è che ha giocato con grandissima personalità. Sicuramente è ancora presto ma non ho dubbi che abbiamo un grande portiere per il futuro”.

Queste sono state le dichiarazioni di Paulo Fonseca. Il tecnico rossonero, dunque, ha voluto alzare l’asticella fin da subito: l’obiettivo stagionale del Milan sarà vincere lo scudetto e, di conseguenza conquistare la seconda stella. Il prossimo appuntamento della squadra, ora, è fissato al 17 agosto, data del primo turno di campionato, che sarà a San Siro contro il nuovo Torino di mister Paolo Vanoli.