Milan, sfuma la pista Scuffet: scelto il nuovo vice Maignan

Importanti notizie in arrivo riguardo al dodicesimo uomo della rosa rossonera, la dirigenza ha deciso: a lui il ruolo di vice.

Il Milan è pronto allo start ufficiale della nuova stagione, l’attesa è ai minimi termini. I rossoneri sono reduci dall’ennesima vittoria del precampionato, arrivata questa notte contro il Barcellona. In quel di Baltimora, la formazione di Paulo Fonseca ha avuto la meglio sui blaugrana nella lotteria dei rigori dopo aver concluso sul risultato di 2 a 2 nei 90′ di gioco. Piovono importanti risposte per il tecnico portoghese, che sta iniziando a consolidare le prime certezze. Il Diavolo riesce a esprimere il proprio gioco con notevole qualità e fluidità, il collettivo sembra essere ben unito.

Ma non è finita qui, poiché arrivano entusiasmanti notizie anche da alcuni singoli. Le amichevoli disputate fino a ora, infatti, hanno permesso al giovane Liberali di mettere in mostra tutte le proprie qualità, incantando i tifosi rossoneri. Non si tratta, però, dell’unico talento del vivaio milanista emerso negli ultimi test: eroe della recente sfida al Barcellona è un altro baby campione meneghino, vale a dire Lorenzo Torriani. L’estremo difensore classe 2005 è tra i calciatori più chiacchierati del Milan, merito dei penalty parati questa notte. Attenzione, perché le sorti del portiere potrebbero cambiare proprio dopo l’amichevole.

Milan, idea Torriani come vice Maignan: frenata per Scuffet

Il Milan sembrava vicino all’acquisto di Simone Scuffet, estremo difensore del Cagliari individuato come sostituto di Maignan, in seguito all’infortunio rimediato da Sportiello. La dirigenza rossonera, tuttavia, ha frenato la pista che porta al portiere dei sardi: alla base, l’idea di dare fiducia a Lorenzo Torriani. Questa la notizia rilasciata quest’oggi da SportMediaset, emittente che sottolinea l’importanza delle splendide prestazioni del classe 2005 negli Stati Uniti. Un cammino, quello di Torriani, che ha stregato l’intera società che sarebbe disposta ad affidargli il ruolo di dodicesimo uomo, in attesa del rientro dell’ex Atalanta.

La notizia ha entusiasmato i tifosi, fiduciosi che il 19enne possa dimostrare l’enorme potenziale a disposizione. Torriani può ripercorrere le orme di Gigio Donnarumma, ma solo il futuro e il campo potranno offrire maggiori indicazioni. L’unica certezza è rappresentata dalle notevoli qualità del giovane fuoriclasse, destinato al salto di qualità in tempi non lunghi. Ricoprire il ruolo di vice Maignan sarebbe un ottimo passo in avanti nella carriera dell’estremo difensore, che gode della totale fiducia della società meneghina. Il Milan coltiva e si gode tutti i talenti del settore giovanile, con Torriani pronto a rendersi visibile da tutti.