Milan, si pensa ad un sorprendente ritorno: contatti avviati

Il Milan starebbe riflettendo su quello che potrebbe essere un inaspettato ritorno in maglia rossonera: Furlani avrebbe già sondato il terreno.

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della finestra estiva di calciomercato e il Milan continua a restare alla finestra in attesa di capire se si presenterà o meno qualche opportunità da cogliere per rinforzare ulteriormente la rosa di Paulo Fonseca. La società lombarda vorrebbe chiudere a quota cinque acquisti la propria campagna acquisti, affiancando ai colpi Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana un altro volto degno di rappresentare i colori del Milan.

La proprietà sta monitorando alcune situazioni in questa sessione di mercato, ma nello stesso tempo avrebbe iniziato a gettare l’occhio sulle possibilità che potrebbero presentarsi in vista della campagna di riparazione. In queste ultime ore si sta facendo sempre più strada una particolare voce di mercato che vede il Milan interessato fortemente ad un vecchio cuore rossonero, Brahim Diaz.

Il Milan pensa al ritorno di Brahim Diaz

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, Brahim Diaz potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan nel corso di questa stagione. La società rossonera, di fatto, avrebbe già avviato dei contatti con il Real Madrid, dimostrandosi disposto a riportare il calciatore all’ombra della Madonnina qualora Carlo Ancelotti non gli concedesse il giusto spazio.

Infatti, nel caso in cui non dovesse trovare il giusto spazio nello scacchiere del tecnico delle Merengues, Brahim Diaz potrebbe decidere di chiedere la cessione nel mercato invernale. In questo senso, il Milan avrebbe una corsia preferenziale. Qualora si avverasse questa supposizione avanzata dalla stampa spagnola, il club rossonero si fionderebbe in modo convincete sul fantasista in vista del mese di gennaio. L’idea sarebbe quella di fare un tentativo per un nuovo prestito.

Al momento, però, Brahim Diaz non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Real Madrid. Il trequartista classe 1999 è convinto di avere tutte le carte in regola per potersi ritagliare un ruolo di spicco nelle gerarchie di Carlo Ancelotti. La conferma è arrivata proprio nell’ultimo impegno di campionato contro il Valladolid, in cui l’ex Milan ha messo in mostra una prestazione di rara fattura, confidata da un gol e un assist.

Nonostante il ritorno al Real Madrid, Brahim Diaz resta comunque una figura ben vista dal mondo Milan, dato che è stato anche uno dei fautori della fatidica cavalcata che ha portato al 19esimo Scudetto rossonero. Il marocchino ha vestito la maglia del Diavolo per tre stagione, regalando grandi emozioni al pubblico di San Siro con giocate e gol d’alta scuola. Con i colori del Milan, Brahim Diaz ha collezionato 124 presenze, 18 gol e 15 assist. La piazza lo accoglierebbe a braccia aperte qualora decidesse di mettere fine alla sua avventura ai Blancos.