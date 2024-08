Milan, si salva solo Pavlovic: dato impressionante all’esordio in Serie A

Unica nota positiva del Milan di ieri sera è Pavlovic, di seguito sono riportati i dati e le statistiche del fantastico esordio in Serie A

Non l’inizio dei sogni quello dei rossoneri nelle prime due partite di Serie A, soprattutto dopo un ottimo pre campionato. Il Milan, dopo l’addio di Pioli, ha deciso di affidare la panchina a Paulo Fonseca. L’esordio stagione, con un San Siro sold-out, non è stato dei migliori. La squadra, infatti, ha pareggiato in rimonta contro il Torino per 2-2, grazie ai gol di Alvaro Morata e Noah Okafor.

Il match di ieri, contro il Parma, ha aumentato i problemi che già erano stati evidenti nella prima partita di campionato. La partita è finita con la sconfitta del Diavolo e con una prestazione davvero deludente per la squadra di Fonseca, soprattutto per il livello difensivo tanto da subire gol già al secondo minuto dal fischio di inizio.

Tra prestazioni negative e deludenti, l’unica luce accesa in campo per i rossoneri è stato Strahinja Pavlovic, al debutto in rossonero. Il difensore è, infatti, arrivato quest’anno dal Salisburgo per aiutare il reparto difensivo che già nella scorsa stagione era in difficoltà, certificata dai 69 goal subito in tutta la stagione.

Milan, numeri e statistiche sulla partita di Pavlovic

Ieri sera è andata in onda Parma-Milan finita per 2 a 1 per la squadra di casa. Per i rossoneri ha segnato Christian Pulisic, ma l’unica vera nota positiva della rosa di Fonseca è stata la prestazione di Strahinja Pavlovic. Di seguito sono riportati i suoi numeri e le statistiche durante la partita secondo i dati dal sito specializzato in statistiche Sofascore:

Il difensore ha dimostrato forte senso di responsabilità e ha giocato 90 minuti. Pavlovic attraverso la sua rabbia, grinta, interventi al limite ma spesso puliti ha dimostrato tutto il suo potenziale ed è stato l’unico che ha tenuto botta e che ha grossi meriti se i rossoneri non si sono arresi. Il difensore serbo ha vinto oltre il 60% dei duelli. Inoltre quattro salvataggi e otto contrasti in cui l’ex Salisburgo ha avuto la meglio.

Alla prima di Serie A, quindi, Pavlovic è stato certamente il migliore in campo dei rossoneri, nonostante il cartellino giallo ricevuto. È stato bravo a salvare la squadra con alcuni interventi decisivi. Inoltre, il giocatore serbo è stato il giocatore più pericoloso del primo tempo con un colpo di testa alzato sopra la traversa da Suzuki e un palo esterno. È stato spesso dominante sia a campo aperto che nel corpo a corpo anche nel secondo tempo.