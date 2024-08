Milan, sta per firmare: il giocatore diventa rossonero

Matteo Moretto riporta novità cruciali sul mercato del Milan. Il club ha chiuso per il nuovo acquisto. In arrivo le firme. Tutti i dettagli.

Il Milan sta pian piano mettendo ogni tassello al suo nuovo progetto tecnico. La Prima Squadra è quasi completa, anche se resta da capire se arriverà un altro attaccante o un altro centrocampista a rinforzare il reparto. Zlatan Ibrahimovic è rimasto vago in questo senso, facendo capire che con l’arrivo di Fofana il lavoro è compiuto ma che forse c’è spazio per qualche altra operazione al netto delle cessioni necessarie.

Con Alvaro Morata, Emerson Royal, Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana il lavoro di rafforzamento è stato più che degno. È anche vero che all’occorrenza il Milan potrà scegliere di attingere alla sua Seconda Squadra, quella appena nata che milita in Serie C. Parliamo ovviamente del Milan Futuro, un fucina di talenti che in Lega Pro potrà crescere e maturare in maniera più decisa rispetto alla Primavera. I vari Camarda, Zeroli, Sia, Jimenez giocheranno sì nella terza serie professionistica, ma non è escluso che possano di tanto in tanto saltare in Prima Squadra.

Non è un caso che proprio Camarda sta andando verso la convocazione per Parma-Milan data l’assenza per infortunio di Alvaro Morata. Il Milan conta tanto su questo progetto, e per questo sta continuando ad arricchire la formazione Futuro nell’attuale mercato per riservarsi nuovi e promettenti talenti da portare in Prima Squadra. Oggi ha chiuso un’altra operazione in questo senso.

Dal Bologna al Milan, il centrocampista del futuro

Il Milan nelle ultime ore ha raggiunto l’accordo con Silvano Vos dell’Ajax, centrocampista classe 2005 scelto per rinforzare la metà campo del Milan Futuro ma che potrebbe svezzarsi anche in Serie A. Adesso manca trovare l’accordo con il club olandese sul costo del cartellino. Ma nel frattempo, Furlani e Moncada hanno totalmente chiuso per un altro giovane centrocampista. Si tratta di Demirel Hodzic, altro classe 2005 proveniente dalla Primavera del Bologna.

Il 19enne svedese ha giganteggiato nella scorso campionato Under 19 italiano. Come riferisce Matteo Moretto, l’acquisto è completamente chiuso. Hodzic sta per firmare il contratto col Milan e farà inizialmente parte della formazione Futuro in Serie C. Le sigle sono in arrivo. Nuovo centrocampista di talento per Daniele Bonera, che avrà il compito di guidare con cognizione e cura la sua crescita. Niente sarà lasciato al caso. Ogni acquisto per il Milan Futuro è proiettato all’approdo in Prima Squadra.