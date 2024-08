Milan, svolta sul futuro di Bennacer? La notizia

Il futuro del centrocampista algerino, a mercato chiuso, ora è più chiaro. Questa la notizia su ciò che potrebbe accadere.

Il Milan questa sera affronterà la Lazio nel match valevole per la terza giornata di Serie A. Il club ha concluso il proprio mercato in entrata mandando in porto, con la Roma, lo scambio Saelemaekers-Abraham. Dunque la società ha optato per rinforzare il reparto offensivo che ora già vede fermi Morata e Jovic per guai fisici. Nulla da fare per Koné invece che grazie allo scambio tra i due club si ritrova a sorpresa nella capitale.

In Italia il calciomercato è ormai chiuso, però non lo è ancora in Arabia Saudita e in Turchia, questo potrebbe ovviamente sconvolgere i piani di molti club che contano già una rosa fatta e conclusa e date le ricchezze dei club arabi per l’Italia potrebbe essere un problema. In uscita il Milan ha piazzato già Pobega ed Adli tra gli altri, assieme ovviamente al numero 56, e ora tutto potrebbe considerarsi concluso, anche per quanto riguarda Isma Bennacer, che spesso è stato messo sull’uscio del club. Ora il suo futuro potrebbe cambiare; la notizia.

Milan, ora Bennacer potrebbe realmente rimanere in rossonero: la situazione

Al centrocampo del Milan è stato aggiunto Youssouf Fofana, che con molta probabilità questa sera partirà titolare per la prima volta contro la Lazio. Il reparto però potrebbe ancora contare su Ismael Bennacer come successo già in passato. Il centrocampista algerino difatti è stato indispensabile per il Milan negli ultimi anni e potrebbe ancora esserlo in futuro date le sue capacità.

L’algerino difatti in questo inizio di campionato è stato distratto dalle frequenti voci di mercato. Alcuni club erano sulle sue tracce ma nessuno ha mai affondato il colpo finale per lui. Nelle ultime settimane a Milanello non aveva neanche preso parte agli allenamenti assieme al gruppo, ma ora sembra essere tutto rientrato.

Difatti secondo Sky Sport le sirene arabe per Bennacer non sarebbero troppo forti e per lui e, alla fine, c’è l’alta probabilità di rimanere ancora al Milan. Dunque saranno fondamentali i prossimi due giorni dove sicuramente bisognerà attendere la fine del calciomercato anche in Arabia Saudita per capire se Bennacer potrà concretamente continuare la stagione in rossonero o meno dato che, tra gli altri, è la Saudi Pro League a mostrare più interesse per lui.