Milan-Thiaw, svolta sul futuro: la decisione del Newcastle

Il club di Premier League ha preso la sua decisione riguardo l’interesse nei confronti del difensore rossonero: le ultime di mercato.

A poco meno di quattro settimane dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, proseguono le operazioni tra i vari club. Una finestra in cui non si sono viste grandi operazioni a livello economico, ma che ha regalato qualche colpo di scena. La Serie A, nonostante la poca disponibilità economica dei club, è uno dei campionati più attivi sul fronte delle trattative; tuttavia, il Milan risulta essere ancora uno di quei club che fatica a chiudere i colpi, sia in entrata che in uscita.

La dirigenza di Via Aldo Rossi, guidata da Furlani e Moncada, con il supporto di Zlatan Ibrahimovic, si sono fatti soffiare l’obiettivo principale di mercato, nonché Zirkzee, e ora rischiano di perdere altri obiettivi; il tutto è dato dal fatto che i rossoneri faticano anche a vendere, e perciò non si liberano soldi necessari all’acquisto di nuovi innesti. Fonseca, d’altro canto, sta pressando i dirigenti rossoneri per far sì di avere una squadra al completo entro l’inizio del Campionato, cosa che ad oggi risulta molto improbabile.

Mercato Milan, il Newcastle molla Thiaw: la decisione del club inglese

Nelle ultime settimane, il Newcastle si era fatto avanti per Malick Thiaw, difensore classe 2001 di proprietà del Milan: i rossoneri lo hanno acquistato dallo Schalke 04 per 5 milioni di euro e ad oggi il valore del suo cartellino è nettamente cresciuto. Il club di Premier League era intenzionato a portare in Inghilterra il centrale tedesco, ma nelle ultime ore ha cambiato la sua posizione.

Newcastle e Milan avevano avviato i colloqui per trovare un accordo e trasferire Thiaw dai rossoneri agli inglesi, ma quest’ultimi nelle ultime ore hanno trovato l’accordo per un altro giocatore: come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Newcastle è pronto a chiudere la trattativa con il Crystal Palace per il giovane Marc Guehi. Gli inglesi hanno un’offerta pronta di circa 70 milioni di euro, per portare il difensore inglese alla corta bianconera.

A questo punto, Thiaw sembrerebbe essere destinato a rimanere al Milan: il calciatore non era in vendita, ma di fronte una buona offerta (il Newcastle offriva anche 30 milioni di euro), i rossoneri sarebbero stati disposti a venderlo. Gli inglesi hanno però cambiato i piani, avvertendo il Milan che non si sarebbe più chiuso l’accordo. Thiaw proseguirà dunque la preparazione con la squadra rossonera, in attesa di capire il suo futuro.