Milan-Torino, polemiche per il rigore revocato a Morata: la spiegazione fa infuriare i tifosi

Tante polemiche in casa Milan per un rigore prima assegnato e poi revocato ad Alvaro Morata. La spiegazione ha fatto infuriare i rossoneri.

È iniziato il campionato del Milan. I rossoneri esordiscono in casa contro il Torino di Vanoli. È la prima anche per Paulo Fonseca. Il primo tempo dei padroni di casa è tutt’altro che indimenticabile. Gli ospiti vanno in vantaggio al 30′ a causa di un autogol di Malick Thiaw. Una brutta prima frazione per Leao e compagni, che vanno negli spogliatoi in svantaggio. Nel secondo tempo i locali scendono in campo con maggiore entusiasmo e pressano gli avversari nella propria metà campo.

Fonseca capisce il momento e al 6o’ fa debuttare Alvaro Morata. Lo spagnolo rischia di essere subito decisivo pochi minuti dopo. Una sua involata in area di rigore termina con un intervento dubbio del difensore granata Coco. L’arbitro Maresca fischia il calcio di rigore. Poco dopo però il direttore di gara viene richiamato al VAR. Valutata l’azione al monitor, il fischietto di Napoli revoca il penalty. Molti dubbi in casa Milan. I giocatori in campo e i tifosi sugli spalti protestano a gran voce per la scelta.

Milan-Torino, tifosi furiosi per il rigore tolto: la spiegazione

Ai microfoni di DAZN è intervenuta Manuela Nicolosi, nuova responsabile della moviola. La commentatrice non ha condiviso la decisione di Maresca con le seguenti parole:

“Su Morata c’è intervento del ginocchio. Il Var doveva confermare il rigore, c’è intervento sul ginocchio e non sulla palla.“

Oltre al danno, anche la beffa per i rossoneri. Pochi minuti dopo, sul ribaltamento di fronte, i granata hanno sorpreso gli avversari con Duvan Zapata, che ha incornato il 2-0 su assist di Valentino Lazaro. In questi ultimi minuti il Milan dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per riprendere questa gara cominciata male e evoluta anche peggio.

Fonseca ha già mandato in campo molti dei suoi attaccanti come Okafor e lo stesso Morata ma anche giocatori offensivi tra cui Theo Hernandez, escluso per scelta tecnica dall’undici titolare. Sarà un Diavolo assatanato alla ricerca di un punto per non iniziare con una sconfitta che brucerebbe la prima di campionato.

Tuttavia al momento pare veramente dura che i rossoneri possano rientrare in carreggiata. I padroni di casa non riescono a sfondare il muro granata, eretto con grande diligenza e attenzione da mister Vanoli. Bisogna inoltre porre molta attenzione alle ripartenze ospiti che possono essere letali.