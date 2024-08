Milan-Torino, pugno duro Fonseca: quattro rossoneri fuori dai giochi!

Il nuovo allenatore rossonero ha messo fin da subito le cose in chiaro e non ha mai fatto dietrofront: quattro rossoneri sono fuori dai giochi.

Dopo quasi tre lunghi mesi, è ora di ricominciare: oggi, infatti, riparte il Campionato di Serie A. Ad aprire le danze della prima giornata sono i Campioni d’Italia, l’Inter, che affronterà il Genoa alle ore 18:30; in concomitanza scenderanno in campo Parma-Fiorentina. Questa sera sarà la volta di Empoli-Monza, ma soprattutto del nuovo Milan di Paulo Fonseca, che affronterà il Torino allenato da Vanoli. Appuntamento alle ore 20:45 in un San Siro quasi tutto esaurito, con i tifosi rossoneri pronti a dare la carica.

In questo avvio di stagione, il Milan dovrà dare tante risposte: il cambiamento importante c’è stato in panchina, con l’arrivo di Fonseca al posto di Pioli. Il tecnico portoghese sta lavorando con la squadra rossonera da inizio luglio e durante le amichevoli estive ci sono stati buoni segnali. Il Milan ha avuto anche innesti di valore in questo calciomercato, mirati a migliorare la rosa in vista anche delle numerose partite da disputare. Innesti, ma anche partenze: ci sono ancora 4 giocatori che dovranno lasciare Milano se vogliono continuare a giocare.

Milan, 4 sono fuori dai piani di Fonseca

La sessione estiva di mercato chiuderà fra 2 settimane e il tempo per collocare altrove i 4 rossoneri che sono fuori rosa c’è: si tratta di Kalulu, Ballo Toure, Adli e Pobega. Fonseca è stato molto chiaro con loro: non rientrano più nel progetto rossonero, il tecnico non li ha convocati per la prima di Serie A per cui è opportuno venderli.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ballo-Tourè è destinato a lasciare l’Italia e raggiungere la Francia, dove vestirà la maglia del St. Etienne, neo promosso in Ligue 1. Kalulu e Pobega, invece, rimarranno in Italia: per il difensore francese, il Milan ha già un accordo con la Juventus e si sta attendendo la decisione del calciatore. Per il centrocampista italiano, invece, attualmente non ci sono stati contatti ma i prossimi giorni saranno decisivi per capire dove andrà a giocare Pobega, che nel Milan di Fonseca non troverebbe praticamente spazio. Quasi sicuramente rimarrà in Italia. Il centrocampista francese, Yacine Adli, è sondato sia in Premier League che in Arabia, dunque la sua permanenza nel campionato italiano è molto lontana: il Milan proverà a ricavare quanto più possibile dalla sua cessione.