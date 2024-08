Potrebbero arrivare preso novità importanti sul fronte centrocampo: Zlatan Ibrahimovic vuole portare in rossonero un giocatore attualmente svincolato.

Una volta archiviata l’operazione Emerson Royal, terzo colpo rossonero in questa sessione di mercato dopo Morata e Pavlovic, il Milan ha come obiettivo quello di rinforzare il centrocampo. La dirigenza lombarda starebbe continuando a cercare una soluzione per arrivare a mettere le mani su Youssouf Fofana.

Il Monaco non avrebbe alcuna intenzione di smuoversi dalle proprie pretese economiche. I monegaschi, infatti, continuano a chiedere circa 30 milioni e l’offerta del Milan attualmente sarebbe ancora distante dalle richieste del club di Ligue 1. Considerate le difficoltà che sta comportando la trattativa per Fofana, il Milan starebbe tenendo in caldo anche altre piste. Oltre a Lazar Samardzic, il club rossonero potrebbe tornare a prendere in considerazione un’altra pista che porta ad uno svincolato di lusso.

È il preferito di Ibrahimovic: il Milan ci pensa

Rinforzare il centrocampo con una figura di quantità e quantità è da tempo una delle principali priorità del Milan in questa firmata di calciomercato. Il nome in cima alla lista resta quello di Fofana, ma la dirigenza starebbe valutando anche altre strade date le difficoltà riscontrate nell’operazione con il Monaco.

Una di queste strade porta ad uno svincolato, un volto ben noto al campionato di Serie A che piace molto a Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto raccolto dai media inglesi, il Milan starebbe rivalutando il nome di Adrien Rabiot per dare maggiore qualità al proprio centrocampo.

Il calciatore classe 1995 è ancora in regime di svincolo dopo la sua avventura con la maglia della Juventus, un’opportunità di mercato che il Milan starebbe riprendendo in considerazione.

Stando alle voci di mercato, la società rossonera avrebbe ripreso i contatti con l’entourage del calciatore francese. Il Milan starebbe cercando di capire in modo dettagliato se ci sono o meno i presupposti per un’ipotetica intesa. A recitare un ruolo particolare nella vicenda è Zlatan Ibrahimovic, che vede Adrien Rabiot come il colpo ideale per la mediana.

Le richieste di ingaggio degli agenti del calciatore francese restano comunque considerevoli. Il centrocampista chiede uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione, cifra che va al di là degli standard di mercato della dirigenza rossonera.

Un fattore però potrebbe spingere Adrien Rabiot a rivedere le proprie richieste. Il centrocampista francese attualmente non avrebbe ricevuto nessuna offerta all’altezza e questo potrebbe indurlo ad abbassare le pretese, prendendo in considerazione seriamente un’eventuale trasferimento nella Milano rossonera.