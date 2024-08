Milan, trattativa in discesa per Fofana: la novità sull’offerta rossonera

Il club continua a spingere per il centrocampista francese che sembra ormai promesso al Milan. Intanto c’è l’ultima offerta rossonera.

Ieri sera il Milan ha vinto la seconda edizione del Trofeo Berlusconi contro il Monza. È stata un’altra uscita positiva dopo quelle della tournèe estiva e i rossoneri stanno mostrando buone cose. Ci sono state anche le prime uscite dei nuovi acquisti e ormai all’inizio del campionato mancano solo pochi giorni, anche il calciomercato vede ormai prossima la sua conclusione. Difatti ieri in conferenza stampa Fonseca è stato molto sincero sul prossimo acquisto rossonero.

“Sappiamo tutti che il nuovo mediano è Fofana” e così il tecnico non lascia nessun dubbio su chi deve essere il prossimo acquisto rossonero. Il Milan ha continuato a tenere salda la presa per il francese e il Monaco però non è mai stato in vena di fare sconti. Ora però sembra che si stia giungendo verso la fine della trattativa e il club si è avvicinato di molto ora alla richiesta del club francese.

Ultima offerta del Milan per Fofana: ci si avvicina alla fine?

Serve ancora un mediano e la società con diversi nomi sul taccuino ha scelto di andare forte su quello del francese Youssouf Fofana. Ormai sono settimane che il suo nome è nell’orbita Milan ma il club monegasco non ha mai fatto sconti e rende difficile la trattativa. Il Milan è forte del sì del giocatore che vuole a tutti i costi vestire rossonero. Però le offerte del club non sono mai state all’altezza di ciò che l’altra parte chiede per il giocatore.

Però forse adesso qualcosa potrebbe sbloccarsi e dopo che Moncada ha ripreso i contatti con il club della Ligue 1 ora si è ad un buon punto. Come riporta calciomercato.com il Milan ha offerto ora ben 19 milioni di euro più 3 di bonus. Ci si trova quindi molto vicini alla richiesta dei 25 milioni da parte del club del Principato.

Il giocatore è ormai un separato in casa con il proprio club e vuole a tutti i costi il trasferimento verso Milano. Fonseca così avrà un giocatore che potrà essere determinante dopo gli arrivi di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal mettendo a segno il quarto colpo estivo aspettando magari poi un altro colpo in attacco o ancora un altro nome proprio per il centrocampo; sarà importante capire come si svilupperà in merito anche il mercato in uscita.