Milan, trovato il vice Theo Hernandez: non è Jimenez

Importanti novità in arrivo per i rossoneri, si fa sempre più strada l’ipotesi del vice Theo Hernandez: la società esulta.

Giorni di preparazione in casa Milan, con i rossoneri che hanno il mirino puntato al secondo appuntamento del proprio campionato. La formazione guidata da Paulo Fonseca scenderà in campo sabato, alle ore 18:30, allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sfida insidiosa per il Diavolo, che non può permettersi il secondo passo falso consecutivo in seguito al pareggio casalingo con il Torino. Il tecnico portoghese è chiamato a svolgere un gran lavoro per migliorare il rendimento della propria rosa, i prossimi giorni saranno fondamentali.

Ore decisive anche in chiave calciomercato, con i meneghini che godono di un’ottima situazione: la squadra è completa, all’appello manca solo un centrocampista. L’attenzione della dirigenza, tuttavia, è rivolta al fronte delle uscite. Gli ultimi esuberi potrebbero lasciare la formazione nelle prossime ore, le ultime della sessione di mercato in corso. Intanto, il Milan si gode un’entrata a titolo gratuito. Il vice Theo Hernandez, infatti, è un giovane calciatore che ha stregato l’ex allenatore della Roma. L’indiscrezione trova sempre più conferme: ennesima gioia per il club, il terzino continua al meglio il processo di crescita. Nulla da fare per Jimenez, chiara la decisione dei rossoneri.

Milan, Bartesaghi come vice Theo Hernandez: i dettagli

Il Milan ha trovato in casa il sostituto di Theo Hernandez. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, infatti, il club meneghino sarebbe convinto di puntare su Davide Bartesaghi. A incidere sulla decisione del club di Via Aldo Rossi sarebbe la continua crescita a cui sta andando incontro il classe 2005. Ottime doti difensive, capacità nel gioco aereo e preziosa duttilità tattica fanno di Bartesaghi una potenziale risorsa eccellente per i meneghini. Grande gioia per il tecnico portoghese e l’intero popolo di fede milanista che si gode l’ennesimo talento cresciuto tra le proprie fila.

Bartesaghi vestirebbe la maglia del Diavolo per la seconda stagione consecutiva, in seguito all’esordio assoluto nella passata annata. Sotto la guida di Stefano Pioli, il 18 enne ha collezionato sei presenze, di cui cinque in campionato e una in Coppa Italia. La società milanese potrebbe pensare al rinnovo di contratto a fine sessione, considerata la scadenza prevista il 30 giugno del 2026. Ore caldissime per il futuro di Bartesaghi, che potrebbe vivere il primo vero salto di qualità della propria giovane e promettente carriera. Il Milan pesca in casa, ennesima dimostrazione di una società impeccabile e attenta ai prospetti.