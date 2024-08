News Milan, Fofana è a Milano: le ultime sul nuovo acquisto rossonero

Il giocatore Nazionale francese è atterrato a Milano. Quando sosterrà le visite mediche e quando arriverà la firma sul contratto.

Gli ultimi giorni del Milan sono stati frenetici. Sono stati chiusi diversi acquisti a distanza di poco tempo tra loro. Prima Morata, poi subito Pavlovic, Royal e adesso ecco Youssouf Fofana. Per Paulo Fonseca adesso il mercato in entrata può considerarsi concluso. Sarà quindi tempo di cedere gli esuberi e il tecnico portoghese avrà la sua rosa già al completo per l’inizio della nuova Serie A.

La trattativa che ha portato oggi Fofana a Milano è stata forse la più estenuante e anche la più dispendiosa economicamente ad ora in questa finestra estiva di calciomercato del Diavolo. La dirigenza può comunque ritenersi soddisfata e anche grazie al lavoro di Ibrahimovic dietro le quinte adesso la squadra è più completa. Intanto questa sera ci sono novità perchè Fofana si trova già a Milano; la notizia.

Fofana è atterrato a Linate: ecco la deadline del francese per la giornata di domani

Finalmente il Milan è risucito ad acquistare il proprio mediano. Strappare Youssouf Fofana dal Monaco non è stato per niente facile. La trattativa tra i due club è stata lunga e la società francese non si è mai voluta smuovere dalla propria richiesta di 25 milioni di euro. Tuttavia dopo lo spoiler di Fonseca dopo il match con il Monza ecco Fofana per una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni.

Il Nazionale francese difatti è atterrato questa sera all’aeroporto di Linate. Presto si aggregherà ai suoi nuovi compagni di squadra ed indosserà la maglia numero 29. L’ex giocatore di Monaco e Strasburgo affronterà la sua prima esperienza italiana e ritroverà alcuni suoi connazionali come Maignan, Theo e Adli. Nella giornata di domani il centrocampista svolgerà le visite mediche e ci sarà poi la firma sul contratto.

Contratto che durerà fino al 2028 e il francese percepirà 3 milioni di euro all’anno. Così il Milan può rafforzare il reparto mediano che conta già i nomi di Bennacer, Reijnders, Pobega, Adli e Musah aspettando però alcune novità che potrebbero esserci in uscita per alcuni di loro andando a variare il reparto. Dunque è solo questione di ore ormai e il Milan ufficializzerà il quarto acquisto ufficiale di questo calciomercato e potrà dare il via alla propria stagione.