News Milan, Ibrahimovic sicuro su Morata: “Non avrà fatica”, poi le parole sul mercato

Durante la conferenza stampa di presentazione di Alvaro Morata, anche Zlatan Ibrahimovic ha parlato del futuro del club.

Giornata importante per il Milan che in mattinata ha potuto finalmente dare il suo benvenuto ad Alvaro Morata, che dopo essere sbarcato ieri in Italia, oggi ha preso parte alla sua conferenza stampa di presentazione. Al fianco del nuovo attaccante rossonero c’era anche Zlatan Ibrahimovic che come lo spagnolo ha risposto ad alcune domande. Lo svedese si è soffermato sull’impatto che avrà Morata al Milan, ma anche su quelle che saranno le prossime mosse del club sul mercato.

Ibrahimovic accoglie Morata: “È il profilo perfetto per noi”

Il dirigente svedese, apparso al fianco di Morata nella conferenza stampa odierna, ha rilasciato diverse dichiarazioni. Nessun dubbio sul rendimento che avrà l’ormai ex attaccante dell’Atletico Madrid, che è stato fin dal primo istante ritenuto il profilo ideale per quelle che erano le esigenze dei Rossoneri. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

ACQUISTO DI MORATA – Per prima cosa voglio dare il benvenuto al capitano dei Campioni d’Europa, finalmente è qui. In attacco cercavamo qualcuno di completo, già presente in campo e fuori e Morata è il profilo perfetto per noi. Per noi sarà importante anche fuori dal campo. Lo aiuteremo a prendere questa responsabilità. Ha esperienza, ha vinto tanto, questo porta extra alla squadra.

SQUADRA – La squadra sta reagendo bene al lavoro che sta facendo. Un nuovo allenatore, un nuovo staff, tante cose nuove ma stanno reagendo bene. Ogni giorno imparano sempre di più lo stile di gioco di Fonseca. Martedì abbiamo il Trofeo Berlusconi, sarà un’altra possibilità di formare la squadra, Alvaro può giocare che è già in forma. Piano piano la squadra sarà completa. MERCATO – Vediamo, con pazienza. Stiamo lavorando, seguendo il nostro piano. Se ti dico tutto non sarà una sorpresa, così non ci si diverte. Stiamo lavorando tanto e siamo tutti carichi.

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Ibrahimovic che si è ovviamente soffermato su Morata e su ciò che ha portato alla scelta di puntare con sicurezza su di lui. Nessun indiscrezione sul mercato, dove il lavoro sta comunque procedendo spedito e nel migliore dei modi. In giornata è, infatti, arrivata la fumata bianca per Emerson Royal che sarà dunque il terzo colpo di questa sessione estiva di calciomercato dopo Morata e Pavlovic, la cui conferenza stampa di presentazione è stata fatta ieri.