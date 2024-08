News Milan, il giocatore abbraccia i rossoneri: doppia offerta dall’estero rifiutata

Calciomercato Milan, il calciatore declina due offerte estere pur di restare legato ai colori rossoneri la prossima stagione

Il Milan è decisamente concentrato sulla creazione di una squadra solida e competitiva per affrontare al meglio la nuova stagione di Serie A. Con l’inizio del campionato fissato per il 17 agosto contro il Torino, il club rossonero sta lavorando alacremente sotto la guida del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Fonseca, tecnico portoghese, ha preso le redini del Milan con grandi aspettative e sta dedicando ogni sforzo possibile durante l’ultimo periodo di ritiro: la sua filosofia di gioco si sta progressivamente imponendo sui giocatori, che stanno rispondendo con impegno e dedizione. L’allenatore sta approfittando di questi giorni di ritiro per mettere a punto la tattica e valutare attentamente i calciatori, soprattutto quelli la cui permanenza in squadra è ancora incerta.

Negli ultimi giorni, sono emerse notizie di un forte interesse internazionale per alcuni giocatori del Milan, con doppie offerte per alcuni di loro provenienti dall’estero. Il calciatore in questione però, sembra aver declinato le offerte ricevute. Sono ore di attesa in casa Milan, con alcune situazioni di calciomercato in procinto di nascere.

La fiducia nei confronti di Fonseca è alta e il club è pronto a mettersi alla prova con una rosa rinvigorita e ambiziosa, mirata a riscrivere la propria storia e a competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

Milan, Jovic cuore rossonero: rifiutati due club per convincere Fonseca

La dirigenza rossonera è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione e tra questi c’è Luka Jovic: la permanenza del calciatore al Milan è ancora incerta e potrebbe partire.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale però, il calciatore ha rifiutato due club esteri nei giorni scorsi perché è deciso nell’acquistare la fiducia di Paulo Fonseca. Il Milan al momento è al lavoro per regalare al tecnico Tammy Abraham a sostegno di Alvaro Morata quindi, di conseguenza, Jovic avrebbe a disposizione poco spazio a disposizione e molta concorrenza.

Inoltre da come è emerso nelle ultime ore, il serbo potrebbe rientrare come contropartita tecnica nella trattativa per portare l’attaccante della Roma in rossonero.

Il calciatore in questi ultimi giorni di ritiro e di fine mercato, cercherà di conquistare il tecnico a suon di prestazioni e allenamenti intensi. Al momento il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del calciatore serbo, ma in caso di offerte soddisfacenti lascerà partire il classe ’97.