News Milan, indizio di mercato da Milanello: il giocatore non si allena

Un giocatore rossonero potrebbe salutare negli ultimi giorni di mercato, non si sta allenando con il resto del gruppo.

L’avvio di stagione del Milan ha sorpreso un po’ tutti, specie i tifosi rossoneri. Torino e Parma sembravano due avversarie alla portata, ma la squadra di Fonseca ha raccolto solo un punto nelle prime due giornate di campionato. Un avvio difficile da comprendere, che andrà analizzato a fondo per evitare di commettere gli stessi errori nella sfida contro la Lazio di Baroni. La partita dell’Olimpico si disputerà sabato sera, quando il mercato sarà oramai chiuso.

In questi ultimi giorni di calciomercato, tuttavia, il Milan potrebbe mettere a segno altri colpi, soprattutto in uscita. La squadra è al completo e non sarebbero necessarie grandi operazioni di mercato, ma la dirigenza potrebbe provare a smaltire l’organico con alcuni giocatori ritenuti meno importanti. Tra questi, c’è sicuramente Bennacer: F0nseca non punterà su di lui e l’algerino potrebbe cercare la titolarità altrove. Il centrocampista non si sta allenando con i suoi compagni in vista della trasferta a Roma e questo potrebbe essere un altro segnale del suo possibile addio.

Milan, Bennacer non si allena: addio vicino?

Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.com, Bennacer non si sta allenando agli ordini dello staff rossonero ormai da tre giorni. Non sembrano esserci guai fisici per il centrocampista, che quindi sarebbe lontano da Milanello per motivi di mercato. La decisione potrebbe essere arrivata a seguito di eventuali voci che l’hanno portato a mettere in secondo piano il Milan per pensare ad una nuova avventura professionale.

Per l’algerino continuano a suonare le sirene arabe e, come raccontano fonti giornalistiche del suo paese, Bennacer è tentato da un’offerta faraonica dell’Al-Qadisiyya. Il club arabo avrebbe avanzato un’offerta da circa 20 milioni a stagione per il giocatore, che attualmente ne guadagna circa 4.

Ma per convincere il club rossonero servirà un’offerta da almeno 30 milioni. Sul giocatore è ancora attiva una clausola rescissoria da 50 milioni, ma nessun club arriverà a tale cifra. Se Bennacer dovesse partire, poi, i dirigenti del Milan potrebbero investire il ricavato dalla cessione per un altro centrocampista: Manu Kone. Il francese classe 2001 è in uscita dal Borussia M’gladbach ed è sulla lista dei rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic e gli altri uomini di mercato del Diavolo, dunque, avranno ancora del lavoro da portare a termine in queste ultime ore di mercato. Se dovesse capitare la giusta occasione, infatti, il Milan potrebbe intervenire ancora sia per quanto riguarda le entrate, che per le uscite.