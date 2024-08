News Milan, la dichiarazione gela i tifosi: “Trattativa molto complicata”

Le ultime dichiarazioni sull’obiettivo di mercato hanno gelato tutti i tifosi del Milan. La trattativa sembra essere davvero complicata.

Le amichevoli del Milan negli Stati Uniti hanno sicuramente permesso di alzare l’umore all’interno dell’ambiente rossonero. Negli ultimi giorni sono, infatti, arrivate due vittorie di spessore contro Manchester City e Real Madrid. Seppur il calcio d’agosto (perlomeno quello prima dell’inizio del campionato) lascia il tempo che trova, la squadra sembra aver iniziato ad adattarsi al nuovo stile di gioco di Paulo Fonseca e ciò non può che essere positivo.

Al tempo stesso, però, è chiaro che in queste settimane sarà necessario regalare qualche altro giocatore al tecnico portoghese. Il prossimo acquisto, salvo inattese sorprese, dovrebbe quello di Emerson Royal, ma non ci si fermerà qui. Tra le priorità c’è, infatti, anche il centrocampo dove da tempo si sta trattando con il Monaco per portare in rossonero Youssouf Fofana. L’affare, però, sembra essere sempre più in salita.

Pellegatti allontana Fofana dal Milan: “Trattativa complicatissima”

Nelle ultime ore il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha detto la sua sull’affare Fofana, facendo trasparire molta negatività sulla buona riuscita della trattativa. Il giornalista ha parlato sul suo canale Youtube della situazione di stallo che c’è al momento tra i club, con il Milan ancora molto distante da quelle che sono le richieste del club francese:

Trovo ancora complicatissima la trattativa Fofana. Il Milan è arrivato ad offrire 20 milioni di euro. Il Monaco però deve necessariamente abbassare le sue pretese. È una trattativa complicatissima, fatta da piccoli dettagli, da fastidi, da irritazioni, da ripicche e dispettucci. È una trattativa che esula dal solo lato economico. Ecco perché trovo che sia una trattativa molto molto complicata.

Queste le parole di Pellegatti che non nasconde la sua preoccupazione. La richiesta del Monaco, infatti, è ancora di 35 milioni di euro mentre il Milan sembra essersi fermato all’offerta di 20 milioni. La volontà di Fofana è chiarissima, ma sarà necessario uno sforzo per raggiungere un’intesa.

Al momento, dunque, la sensazione è che l’affare possa saltare dopo settimane e settimane di trattative che non hanno però portato ad un accordo. Intanto i Rossoneri continuano a guardarsi intorno e la priorità è quella di regalare quanto prima a Paulo Fonseca un nuovo centrocampista. Solo il tempo potrà dirci se questo nuovo centrocampista sarà proprio Fofana o se invece sarà un altro profilo.